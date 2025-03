Endlich durften sich die Fußballer der DJK Arminia Klosterhardt wieder freuen. Beim SV Budberg beendeten die Oberhausener ihre Negativserie und siegten mit 1:0.

Sechs Spiele in Serie hatte Arminia Klosterhardt nicht mehr gewonnen. Das rettende Ufer rückte schon weit weg. Nun, nach einem 1:0-Erfolg beim SV Budberg, schöpfen die Oberhausener wieder neue Hoffnung.

Durch ein Tor von Jannik Bystron (56.) stürzte Klosterhardt den Tabellenführer, der nun Dritter ist, und kam selbst wieder Platz 14., der zur Relegation langt, näher. Fünf Punkte beträgt der Rückstand nun auf Blau-Gelb Überruhr.

"Nach der 0:1-Niederlage gegen Überruhr war ich schwer enttäuscht. Nicht aufgrund der Leistung, sondern des Ergebnisses. Denn das sind diese vermeintlichen Sechs-Punkte-Spiele. Aber jetzt hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt", meinte Andre Stange.

Der Klosterhardter Sportchef lobte die Schützlinge von Trainer Marcel Landers nach dem 1:0-Sieg in Budberg: "Wir hatten einen guten Plan durch das Trainerteam. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, was geht. Das, was man verlangen kann, hat sie gezeigt. Es wurde bis zum Erbrechen gelaufen, gegrätscht und gekämpft. Nach dem Spiel waren alle fix und fertig. So muss das sein. Das ist Abstiegskampf!"

Jetzt muss die Bude auch mal rappeln, wenn wir gegen Schönebeck spielen. Alles, was geradeaus laufen kann, müssen wir mobilisieren. Auch von draußen muss das Feuer entfacht werden Wir müssen alle für die Arminia kämpfen, damit Klosterhardt Landesligist bleibt. Andre Stange

Stange weiß auch, dass er das Team in der Vergangenheit auch oft harsch kritisierte. "Aber nur, weil ich die Jungs kitzeln wollte", betont er. Nun klappte es. "Mit dieser Mentalität müssen wir weitermachen. Nur so haben wir eine Chance. Dieser Dreier kann nur ein Anfang gewesen sein. Wenn wir eine weitere Negativserie hinlegen, dann ist die Messe gelesen."

Vor dem nächsten Duell gegen die SG Schönebeck - Sonntag, 16. März, 15.30 Uhr - appellierte Stange noch einmal an das Umfeld. Stange: "Unser Vereinscredo lautet: Von der Wiege an - der familiäre und schnuckelige Ortsverein in Klosterhardt. Jetzt muss die Bude auch mal rappeln, wenn wir gegen Schönebeck spielen. Alles, was geradeaus laufen kann, müssen wir mobilisieren. Auch von draußen muss das Feuer entfacht werden. Wir müssen alle für die Arminia kämpfen, damit Klosterhardt Landesligist bleibt."