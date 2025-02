Der FC Remscheid steht in der Landesliga 1 Niederrhein im Rennen um den Aufstieg. Trainer Ferdi Gülenc lobt die Entwicklung seiner Mannschaft.

In der Landesliga 1 Niederrhein steht der FC Remscheid im Moment auf Platz drei. Mit 45 Punkten sind es nur drei Punkte Abstand auf den Tabellenführer VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Punktgleich auf Rang zwei steht der FC Kosova Düsseldorf. Gegen den direkten Konkurrenten konnte der FCR am letzten Spieltag mit 3:0 gewinnen.

Der Cheftrainer der Remscheider, Ferdi Gülenc, blickt zufrieden auf das Topspiel zurück. "Wir haben am Wochenende sehr verdient gewonnen. Wir sind mittendrin im Rennen um den Aufstieg, auch wenn wir nicht die finanzielle Stärke wie andere in der Liga haben", sagt der 42-Jährige zur Leistung seiner Mannschaft.

Im nächsten Spiel in der Landesliga trifft der FCR auf die Holzheimer SG (09.03., 15:30 Uhr). Genau wie der FC Kosova Düsseldorf ein direkter Konkurrent der Remscheider. Mit sechs Punkten stehen die Holzheimer hinter Remscheid auf Platz vier.

Gülenc ist sich der Stärken des kommenden Gegners bewusst: "Die Holzheimer sind eine super aufgestellte Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie hatten jetzt eine starke Serie, aber letzte Woche gegen Unterrath haben sie einen Dämpfer bekommen. Deswegen werden wir gut vorbereitet und bei 100 Prozent sein", sagt Gülenc zur kommenden Partie.

Die Kaderplanung ist im vollen Gange

Die Saison ist zwar noch lange nicht vorbei, jedoch wird sich in Remscheid schon lange mit dem Kader für die nächste Saison befasst. Dies stellt sich jedoch als Aufstiegskandidat als kompliziert heraus.

"Jetzt gerade ist die Phase, in der jeder schon versucht, den Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Da ist es wichtig so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen und da kann ich sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben schon fast alle Gespräche abgeschlossen, um den Jungs Klarheit zu geben, sodass sie sich schon vorbereiten können", so der Cheftrainer zur Kaderplanung.

Jedoch spielt die Unsicherheit darüber, in welcher Liga man nächste Saison spielt, auch eine große Rolle. Laut Gülenc planen die Remscheider zwar "zweigleisig", also für die Landesliga und die Oberliga, jedoch will der Übungsleiter des FCR den Kern des Teams so gut es geht zusammenhalten.

"Die Priorität ist es, diesen Kader, den wir über die Jahre entwickelt haben, zusammenzuhalten. Ich bin mir sicher, dass die Jungs die Qualität haben, auch in der Oberliga zu bestehen. Nichtsdestotrotz werden wir ein paar Spieler dazu holen müssen", fügt Gülenc zur Kaderplanung hinzu.