In der Landesliga 2 Niederrhein ist DJK Adler Union Frintrop unter Trainer Marcel Cornelissen mittendrin im Aufstiegskampf. Trotz des bitteren 1:1 gegen den Tabellenletzten.

Adler Union Frintrop ist nun sieben Spiele in Folge ungeschlagen in der Landesliga 2 Niederrhein.

Damit stehen die Essener aktuell auf Tabellenplatz drei, punktgleich mit dem Zweiten aus Dingden und nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer SV Budberg. Doch eigentlich müsste Frintrop Tabellenführer sein. Hätten sie nur nicht im vergangenen Spiel 1:1 gegen beim Tabellen-Schlusslicht, die SpVgg Steele 03/09, gespielt.

Marcel Cornelissen, Cheftrainer der Frintroper, zieht ein klares Fazit. "Das Spiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Wenn alles normal läuft, geht das Spiel 4:0 für uns aus und alle sind zufrieden. Aber das kann mal passieren." Mit einem Sieg wäre Adler Union jetzt Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten. Das tut natürlich mit Blick auf das Aufstiegsrennen weh.

Als klares Ziel ist der Aufstieg zwar nicht festgelegt, jedoch weiß Trainer Cornelissen um die Qualität seiner Mannschaft. "Wir sind gut dabei und voll im Rennen. Natürlich wollen alle Mannschaften, die da oben mitspielen, so viel wie möglich erreichen", sagt der Frintroper Cheftrainer zur aktuellen Lage in der Liga.

Der Blick geht nur von Spiel zu Spiel

Mit Blick auf das Aufstiegsrennen ist das Restprogramm sehr entscheidend. So trifft der DJK Adler Union in den letzten 13 Spielen noch auf die direkten Konkurrenten, den VfB Bottrop (26. Spieltag) und auf den Tabellenführer aus Budberg (30. Spieltag). Von diesen Duellen will Trainer Cornelissen jedoch noch nichts wissen.

"Im Moment geht mein Blick nur zu unseren nächsten Gegnern Speldorf und Kray. Es macht keinen Sinn jetzt schon den Blick auf die ferne Zukunft zu legen. Jetzt heißt es weiter oben ran zu schnuppern. Das Spiel gegen Budberg ist bis jetzt kein Thema", sagt Cornelissen zu den bevorstehenden Spielen in der Liga.

Es bleibt also weiterhin spannend in der Landesliga 2 Niederrhein. Nach starken Siegen gegen den Zweiten Blau-Weiß Dingden (2:1) und gegen die Sportfreunde aus Hamborn (5:1) ist Frintrop in den letzten Wochen gut in Form, auch wenn es das Unentschieden gegen den Tabellenletzten anders erscheinen lässt.