Der VfB Bottrop kann in der Landesliga 2 Niederrhein nach einem 5:1-Sieg gegen den Tabellenführer wieder vom Aufstieg träumen. Sportchef Philip Drießen bleibt jedoch gelassen.

Der VfB Bottrop steht aktuell mit 38 Punkten auf Platz vier in der Landesliga 2 Niederrhein.

Nach einem unglücklichen Start nach der Winterpause gegen den 1. FC Lintfort (0:4) melden sich die Bottroper mit einem starken 5:1-Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer, den SV Budberg, zurück. Durch den Sieg sind es nur noch fünf Punkte bis zur Tabellenführung. Also noch alles drin im Kampf um den Aufstieg.

Philip Drießen, Sportchef der Bottroper, blickt mit Freude auf das Spiel zurück. "Wir hatten aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen, deswegen freut mich dieser Sieg sehr." Im Hinspiel am 4. Spieltag verlor der VfB nämlich knapp mit 1:2 im Auswärtsspiel gegen die Budberger.

Der Aufstieg - und somit der Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga - ist zwar durchaus möglich, jedoch will Drießen so weit noch nicht gehen. "Mit dem Klassenerhalt sieht es sehr gut aus. Das war auch unser Ziel. Aber natürlich sind wir alle Sportler und wollen auch erfolgreich sein. Wir werden jetzt ganz ohne Druck den Rest der Saison angehen", sagt Drießen zu den Ambitionen seines Vereins.

Der Fokus liegt aktuell nicht auf der Trainersuche

Dass die Bottroper aktuell auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison ist bereits länger bekannt. Etwas neues gibt es laut Sportchef Drießen jedoch nicht. "Aktuell gibt es nichts Neues. Unser Fokus liegt gerade eher auf Vertragsverlängerungen der Spieler", erklärt Drießen zu der aktuellen Trainersuche.

In den letzten Wochen konnten die Bottroper schon einige Vertragsverlängerungen erzielen. Darunter auch Torgarant Raphael Steinmetz. Dieser könnte möglicherweise eine neue Rolle in der kommenden Saison bekleiden. Nämlich die des spielenden Co-Trainers. "Das wird auf den neuen Trainer ankommen. Da muss in erster Linie die Chemie stimmen. Manche Trainer bringen auch gleich ein ganzes Staff mit. Es ist also eine Option, aber festgelegt ist noch nichts", sagt der Bottroper Sportchef zu Steinmetz als Co-Trainer.

Als nächstes geht es in der Landesliga 2 Niederrhein für den VfB Bottrop im Auswärtsspiel gegen die SG Schönebeck (09.03., 11 Uhr). Die Essener belegen aktuell den zehnten Platz.