Der SV Blau-Weiß Dingden hat das enge Topspiel der Landesliga Niederrhein 2 am Samstagnachmittag mit 1:2 in Essen-Frintrop verloren. Ein Remis wäre aus Sicht des Trainers gerecht gewesen.

Der SV Blau-Weiß Dingden musste sich im Topspiel des 20. Spieltags in der Landesliga Niederrhein 2 mit 1:2 gegen die DJK Adler Union Frintrop geschlagen geben.

Dabei ging der zuvor Zweitplatzierte bereits nach wenigen Minuten in Führung. Kurze Zeit später erzielten die Gastgeber dann jedoch den Ausgleich, bevor sie dann mit 2:1 in Führung gingen. Die Frintroper Effizienz machte es möglich.

"In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht durchschlagskräftig und Frintrop sehr effizient, mit den Chancen, die sie hatten", erklärte Jürgen Stratmann im Interview nach dem Spiel.

"Das erste Gegentor war zu schnell und zu einfach. Das zweite Tor war gut gespielt. Spielerisch waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden sicherlich auch das Ergebnis gewesen, womit beide gut hätten mit leben können."

Allerdings gibt er auch zu, dass seine Mannschaft sich keine hochkarätigen Chancen erarbeiten konnte. Lediglich Kemoh Sacko kam in der zweiten Hälfte zu zwei Möglichkeiten per Kopf, welche er nicht aufs Tor bringen konnte.

Bereits im Hinspiel verlor Dingden mit 1:2, wobei auch dort die Frintroper Effizienz entscheiden war. "Das Ergebnis passt für mich leider, wie im Hinspiel, nicht ganz in den Spielverlauf. Da haben wir auch unglücklich mit 1:2 verloren. Jetzt wieder. Beide Male, ein Unentschieden wäre gut gewesen, aber so ist nun mal der Fußball."

Insgesamt war Stratmann mit der Leistung seiner Mannschaft allerdings zufrieden. Lediglich die Chancenerarbeitung ließ ein wenig zu Wünschen übrig. Mit einem schnelleren Passspiel hätte das aus seiner Sicht eventuell besser funktionieren können.

Nächstes Topspiel steht bevor

Bereits am kommenden Spieltag wird Blau-Weiß wieder gefordert, denn es geht am Wochenende gegen die Sportfreunde Hamborn, die aktuell auf Rang fünf stehen. Stratmann wird das Duell gegen Frintrop zunächst noch einmal analysieren, um seine Mannschaft ab Dienstag bestmöglich auf das nächste Topspiel vorzubereiten.

Adler Union hat es mit einem 5:1-Sieg letzte Woche schon vorgemacht und auch Dingden konnte das Hinspiel mit 3:0 gewinnen. Für den Kampf um den Aufstieg sind drei Punkte bereits Pflicht, denn nun fehlen zwei Zähler auf Frintrop und weiterhin ein Punkt auf den SV Budberg, welcher allerdings noch am Sonntag gegen den GSV Moers spielt.

In der Rolle des Jägers sieht Stratmann allerdings auch eine Chance: "Es ist natürlich immer angenehmer von hinten zu gucken, was so passiert, aber im Endeffekt müssen wir unsere Spiele gewinnen, egal ob wir auf Platz eins oder drei stehen."