DJK Adler Union Fintrop hat die Tabellenführung der Landesliga Niederrhein 2 vorerst übernommen. Das Topspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden gewannen sie mit 2:1.

DJK Adler Union Frintrop hat im Aufstiegsrennen der Landesliga Niederrhein 2 ein weiteres Zeichen setzen können. Gegen den SV Blau-Weiß Dingden gewannen die Essener mit 2:1 vor heimischer Kulisse.

Dabei startete das Topspiel des 20. Spieltags gar nicht gut für Frintrop. Denn bereits in der sechsten Minute gerieten die Hausherren in Rückstand. Nach kurzem Schütteln konnten sie jedoch kurze Zeit später erst ausgleichen (10.), bevor sie in der 24. Minute den frühen Siegtreffer zum 2:1 erzielten.

"Die Reaktion auf das Gegentor war wichtig, wenn du nach fünf Minuten zurückliegst. Das war für mich der Schlüssel, dass wir das hier noch gedreht haben", analysierte Frintrop-Coach Marcel Cornelissen nach der Partie.

Vor allem mit gnadenloser Effizienz konnte Adler Union gegen Dingden glänzen. Denn viele weitere Chancen hatten die Gastgeber nicht. Bereits beim 2:1-Sieg im Hinspiel konnten sie sich auf diese Qualität verlassen.

"Wir haben jetzt 180 Minuten gegen Dingden gespielt und beide Male hat es die Effizienz für uns entschieden. Wir hatten bis zur Schlussphase nicht mehr viele Chancen, aber die, die wir haben, machen wir weg. Sie haben uns zwei hingelegt und die haben wir beide weggemacht", fügte er hinzu.

Die Jungs haben heute die Aufgabe bekommen, sich richtig abzuschießen und das Ding zu feiern. Marcel Cornelissen

Vor dem Spiel war die Reaktion auf einen Rückstand kein Thema, da Cornelissen simpel gesagt einfach nicht davon ausgegangen ist, dass seine Mannschaft in Rückstand geraten wird. Umso erfreuter war er letzlich über die Reaktion seiner Mannschaft.

Nach dem Schlusspfiff rief der Cheftrainer seine Jungs zusammen und Frintrop bildete einen Kreis auf dem Platz. In diesem Kreis erteilte Cornelissen seiner Mannschaft einen ganz besonderen Auftrag für den weiteren Abend. "Die Jungs haben heute die Aufgabe bekommen, sich richtig abzuschießen und das Ding zu feiern." Eine klare Ansage des Coaches.

Ab Dienstag rückt der Fokus dann aber auf das nächste Spiel gegen die SpVgg Steele, welche aktuell auf dem letzten Tabellenplatz steht. "Das ist natürlich der größtmögliche Spagat", beschrieb Cornelissen.

Dies kann durchaus so gesehen werden, denn mit den Sportfreunden Hamborn (5:1) und BW Dingden konnte man zum Rückrundenstart gleich zwei Topspiele hintereinander gewinnen. Das Duell gegen den Tabellenletzten ist damit nicht zu vergleichen. "Wenn wir unseren Kopf da nicht klar kriegen, werden wir ein Riesen-Problem bekommen."

Allerdings glaubt der Cheftrainer fest daran, dass seine Mannschaft das umsetzen kann. Zunächst aber wird gefeiert, denn Frintrop ist, zumindest erstmal bis morgen, Tabellenführer. Der SV Budberg ist erst am Sonntag um 15 Uhr beim VfB Speldorf zu Gast, wo er sich die Tabellenführung zurückerobern kann.