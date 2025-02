Blau-Weiß Mintard ist perfekt ins Spieljahr 2025 gestartet. Gegen Arminia Klosterhardt feierten die Mülheimer einen 3:0-Sieg.

Das war ein Start nach Maß für Blau-Weiß Mintard und Trainer-Rückkehrer Marco Guglielmi. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2025 besiegten die Mülheimer den Gast aus Oberhausen von Arminia Klosterhardt mit 3:0.

Dabei wurde die abstiegsbedrohte Arminia binnen zwölf Minuten zerlegt. Princley Ngangjoh (24.) und Lukas Mühlenfeld (31., 36.) sorgten noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse.

"Wir waren in dieser Phase im Tiefschlaf. Das darf einfach nicht passieren. Aber wenn du bei den Gegentoren so pennst, dann kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Die zweite Halbzeit war dann besser, aber bei einem 0:3-Rückstand geht dann nicht mehr viel", meinte Marcel Landers.

Der Klosterhardter Trainer will aber trotz dieser Niederlage nicht alles schlecht reden. Auf den Relegationsrang 14 beträgt der Rückstand weiterhin fünf Punkte. Landers: "Ich habe den Jungs vor dem Start gesagt, dass wir 16 Spiele haben. Von denen müssen wir acht Dinger einfahren, dann bleiben wir in der Liga. So viel hat sich noch nicht geändert. Nur, dass wir jetzt eben 15 Spiele haben. Es ist noch alles drin und wir sind weiter optimistisch."

Am kommenden Wochenende geht es für Klosterhardt zum 1. FC Lintfort, der in der Tabelle neun Zähler vor der Arminia steht.

Derweil sieht die Lage für Mintard um einiges besser aus. Acht Zähler beträgt hier der Rückstand auf Aufstiegsrelegationsplatz zwei. In der kommenden Woche geht es für Guglielmi und sein Team nach Duisburg - zu den Sportfreunden Hamborn 07.

Geht es nach Guglielmi, dann soll seine Mannschaft in Hamborn da weitermachen, wo sie gegen Klosterhardt aufgehört hat.

Guglielmi: "Das war ein gelungener Auftakt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Gerade die erste Halbzeit war in Sachen Einsatz und Spielverständnis vorbildlich. Wir haben schöne Tore gemacht und keine Torchance zugelassen. Die 2. Halbzeit war etwas schwieriger, da haben wir die Konter nicht gut zu Ende gespielt. Dennoch ein sehr schöner Auftakt für die Jungs, jetzt müssen wir die Spannung hochhalten und uns nicht zu sehr auf diesen drei Punkten ausruhen. Jetzt müssen wir allen Fokus auf Hamborn richten und da wieder Vollgas geben!"