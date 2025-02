Für den Aufsteiger VfB Bottrop geht es in der Landesliga wieder los. Trotz schwieriger Wintervorbereitung blickt Trainer Dusan Trebaljevac optimistisch auf die restliche Saison.

Für den VfB Bottrop wird es am Wochenende zum Start der Landesliga Niederrhein nach der Winterpause wieder ernst. Die Mannschaft von Trainer Dusan Trebaljevac empfängt den 1. FC Lintfort.

„Auch wenn wir in den letzten Wochen wegen vieler Ausfälle nicht alle Eventualitäten trainieren konnten, sind wir sehr zuversichtlich, was das Spiel angeht“, erklärt Trebaljevac.

In Bezug auf seinen Kader kann der Trainer am Wochenende auf nahezu alle Akteure setzten: „Diese Woche waren alle Jungs wieder an Bord. Das einzige große Fragezeichen steht noch hinter Raphael Steinmetz, der die ganze Vorbereitung bereits ausgefallen war. Seit einer Woche befindet er sich aber wieder im Mannschaftstraining.“

Und der Routinier würde dem VfB guttun, denn der Gegner kommt mit einer breiten Brust. Lintfort konnte in der Wintervorbereitung vier von fünf Testspielen für sich entscheiden. Mit Jonas Haub, Baha Arslanboga, Burga Arslanboga, Amine Feldaouri sowie Philipp Gutkowski wurden bei den Lintfortern diesen Winter gleich fünf Neuzugänge verpflichtet. „Wir werden alles tun, nur nicht den Gegner unterschätzen“, meint Trebaljevac.

Die Wintervorbereitung lief nicht optimal für Trebaljevacs Team. „Abgesehen davon, dass der Kader zur Rückrunde abgespeckt wurde, hatten wir immer wieder krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle. Jedoch haben mir meine Spieler in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass man sich im Ernstfall auf sie verlassen kann“, erklärt der Coach.

Aktuell befindet sich die Mannschaft auf dem vierten Platz. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur vier Punkte. Als Aufsteiger hätte die Mannschaft vor der Saison nicht damit gerechnet, so eine herausragende Leistung abzuliefern. „Ein komplett neuer Kader und weitere Herausforderungen haben die gesamte Gestaltung zu Beginn erschwert“, sagt der Trainer.

Ob den Bottropern der Durchmarsch in die Oberliga gelingt, betrachtet er noch mit Vorsicht: „Nach den nächsten Partien werden wir relativ sicher sagen können, wo wir zum Ende der Saison landen möchten. Dass wir immer noch unsere Punkte so schnell wie möglich zusammen haben wollen, um mit den unteren Rängen nichts zu tun haben zu müssen, ist weiterhin Priorität eins.“