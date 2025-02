Mit Arminia Klosterhardt den Landesliga-Klassenerhalt feiern und sich dann Richtung Bochum verabschieden. So ist der Plan von Samet Kanoglu.

Am Sonntag - 9. Februar, 15.30 Uhr - geht es für Arminia Klosterhardt bei Blau-Weiß Mintard wieder um Landesliga-Punkte. Die Mannschaft von Trainer Marcel Landers liegt nach 18 von 34 Spielen sieben Punkte unter dem Strich.

In 2025 wollen Samet Kanoglu und Co. eine Aufholjagd starten. "Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und sind noch enger zusammengerückt. Ich bin guter Dinge, dass wir in der Restrunde ein anderes, viel besseres Gesicht von uns zeigen werden", betont der 30-jährige Offensivspieler, der in dieser Saison auch schon im zentralen Mittelfeld spielte.

In der kommenden Spielzeit 2025/2026 wird Kanoglu auf jeden Fall nicht mehr in Oberhausen-Klosterhardt spielen. Der gebürtige Bottroper zieht mit seiner Verlobten Mara Wilhelm, die in der 2. Bundesliga für den VfL Bochum spielt, nach Bochum.

"Ich freue mich auf den nächsten Schritt in meinem, ja in unserem gemeinsamen Leben. Wir werden im Frühjahr von Bottrop nach Bochum ziehen und ein schönes Haus von Maras Eltern sanieren. Es wird viel zu tun geben. Ich werde mit meinem Schwiegervater in spe viel alleine machen", erzählt Kanoglu.

Aber natürlich will der fußballverrückte Noch-Klosterhardter auch weiter zocken. "Ich werde ja auch in Bottrop als Bademeister weiter arbeiten. Nach der Arbeit dann aber nach Bochum fahren, etwas am Haus machen und am Abend sicherlich Fußball spielen. Für wen? Das weiß ich noch nicht. Es gibt eine interessante Anfrage von einem A-Ligisten aus Herne. Das favorisiere ich aktuell. Aber ich höre mir gerne alles andere auch noch an und werde mich dann im Februar entscheiden", verrät Kanoglu.

Ob Landes-, Bezirks-, oder Kreisliga: Das spielt für Ex-Türkei-Profi Kanoglu keine Rolle. Er will einen guten Trainer haben und eine Mannschaft, die intakt ist. "Und es darf natürlich auch nicht so weit entfernt vom Bochumer Osten sein." Kanoglus baldiger neuer Heimat.