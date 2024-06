Die SpVgg Steele 03/09 muss in der Landesliga Niederrhein in eine Entscheidungsrunde gegen die SGE Bedburg-Hau. Erst nach den beiden Spielen entscheidet sich, ob es in die Relegation geht.

Aufgrund der neuen Regularien am Niederrhein in dieser Saison, muss die SpVgg Steele 03/09 am Dienstag und Sonntag noch zwei Entscheidungsspiele bestreiten. Sollte man in der Addition der beiden Partien gegen die punktgleiche SGE Bedburg-Hau verlieren, ginge es noch in eine Abstiegsrelegation gegen den 16. Landesliga Niederrhein 1.

Ursprünglich war das Hinspiel für Mittwochabend angesetzt. Aufgrund von Urlauben einiger Spieler wurde die erste Partie auf Dienstag verschoben. Steele-Trainer Dirk Möllensiep erkennt dennoch an: "Sie müssen natürlich auch unter der Woche aus Bedburg-Hau zu uns kommen. Das ist auch eine Mammut-Aufgabe."

Auch die Planung der Spiele wird durch die Möglichkeit von noch vier zu bestreitenden Partien nicht leichter: "Wir haben natürlich auch Spieler, die uns verlassen werden. Da musst du ein bisschen jonglieren. Wie sehr hauen die sich noch rein? Wollen die sich nochmal verletzen? Das ist für mich als Trainer auch schwierig."

Auf einige seiner Akteure kann er sich dennoch verlassen. "Der große Kern bei uns, der auch unabhängig von der Liga bei uns bleiben, hauen sich volle Pulle rein."

Am Montag absolvierte die SpVgg ein leichtes Training zur Vorbereitung auf die SGE. Dort erschienen 20 Spieler, was Möllensiep durchaus zufriedenstellt.

Möllensiep übt Kritik am Format

Für Steele ist eine Entscheidungsrunde in der Theorie eine positive Sache, denn die SpVgg wäre ohne diese Regelung bereits abgestiegen. Da der direkte Vergleich ausgeglichen ist, würde es normalerweise auf das Torverhältnis hinauslaufen. In diesem Bereich steht Steele mit -17 schlechter dar als die SGE (-13).

Allein die Tatsache, dass es in den beiden Landesligen Niederrhein insgesamt neun Absteiger gibt, ärgert Möllensiep: "Für mich ist die Masse an Absteigern schon heftig. Auch wenn man sagt, man möchte die Gruppen verkleinern, gibt es mit Sicherheit andere Wege."

Auch die hohe Anzahl an Spielen betrachtet der Coach als kritisch: "Wir gehen jetzt in unser 39. und 40. Spiel, ohne Pokalspiele gerechnet. Da können auch noch zwei draufkommen. Das ist schon heftig", erklärt er.

Auch der Unterschied zwischen den Regelungen zwischen dem Westfalen- und Niederrhein-Bereich kritisiert er. Die Westfalenliga sieht er dabei als gute Lösung, um einen weiteren Zwischenschritt zwischen Landes- und Oberliga zu schaffen.

Noch vier Chancen zum Klassenerhalt

Die Aufholjagd der SpVgg in den letzten Wochen, gibt Möllensiep Hoffnung. Steele gewann alle ihrer letzten drei Spiele. "Vor vier, fünf Wochen hat man uns tot geschrieben. Jetzt sind wir nochmal rausgekommen. Das ist für uns aktuell sicherlich positiv."

Auch die Tatsache, dass man selbst mit einer Gesamtniederlage in der Entscheidungsrunde noch in der Relegation spielt, nimmt ein wenig Last von den Schultern seiner Schützlinge: "Das ist sicherlich für uns weniger Druck, weil man nochmal zwei Spiele hätte, wenn man jetzt verlieren würde."

Das Hinspiel der Entscheidungsrunde um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz gegen die SGE Bedburg-Hau beginnt am Dienstagabend um 19.00 Uhr in Steele.