Der FC Kray hat einen klassischen Fehlstart ins Jahr 2024 hingelegt. Von einer Aufholjagd Richtung Tabellenspitze war bis dato nichts zu sehen.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Nach der 2:4-Pleite gegen die SGE Bedburg-Hau unterlag der FC Kray auch im zweiten Landesliga-Spiel des Jahres 2024. Im Essener Derby gab es ein 1:2 gegen den ESC Rellinghausen.

Mit zwei Siegen wären die Krayer punktgleich mit dem Tabellenzweiten Sportfreunde Niederwenigern gewesen, doch so hinkt der Ex-Oberligist den Aufstiegsrängen weiter sechs Zähler hinterher.

Anders als bei der Niederlage gegen Bedburg-Hau verkauften sich die Krayer aber gegen Rellinghausen ordentlich. Zumal sie ab der 46. Minute in doppelter Unterzahl agieren mussten. Yassine Bel-Mustapha (29.) mit Gelb-Rot und Raphael Koczor, der im Sommer vom Drittligisten Rot-Weiss Essen an die Buderusstraße kam, kurz vor der Halbzeit wegen einer Tätlichkeit wurden des Feldes verwiesen. Obendrauf kassierte Co-Trainer Adrian Schneider, der Chefcoach Sebastian Amendt vertrat, in der Halbzeit ebenfalls den Roten Karton, sodass die Krayer mit nur acht Feldspielern, mit Nils Brühl im Tor und ohne Linienchef, in die zweite Halbzeit gingen.

Justus Jaegers (37.) hatte Kray im Essener Landesliga-Derby vor 100 Zuschauern in Führung gebracht, Nico Beckmann (45.+3) konnte mit dem Pausenpfiff ausgleichen. Dominik Huxholt (54.) erzielte dann kurz nach Wiederanpfiff den ESC-Siegtreffer.

Adrian Schneider, hauptberuflich Polizist, sagte nach dem Spiel: "Ich musste nach dem Spiel erst einmal runterkommen. Wir haben die ersten 20 bis 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen und hatten viele unnötige Ballverluste sowie Fehler im Aufbauspiel. Wir konnten uns kaum Torchancen herausspielen. Rellinghausen war auch nicht sehr zwingend und dann verlieren wir durch eine unnötige Ampelkarte einen Spieler, machen dann dennoch nach einer Standardsituation das 1:0 und sind mit einem Spieler weniger gut im Spiel. Leider bekommen wir dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich und verlieren dazu noch mit der Roten Karte für Raphael Koczor einen weiteren Spieler."

Schneider bilanzierte: "Mit zwei Mann weniger haben wir es dann in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht, haben gut verteidigt, standen gut im Block und haben wenig zugelassen. Leider mussten wir dann durch einen Fernschuss den Rückstand hinnehmen, hatten dann aber in der 80. Minute durch Obiora Uzukwu die Chance zum Ausgleich, der uns aber leider nicht mehr gelang."