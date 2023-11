FC Kray: Drei Siege in Folge - Trainer Amendt bleibt dennoch demütig

Der FC Kray liegt nach 15 Spieltagen in der Landesliga Niederrhein 2 auf dem vierten Tabellenplatz. Trainer Sebastian Amendt zieht ein kleines Zwischenfazit.

Mit dem 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Budberg kletterte der FC Kray auf den vierten Tabellenplatz in der Landesliga Niederrhein 2. Es war der dritte Dreier in Folge für den Oberliga-Absteiger.

FCK-Trainer Sebastian Amendt zieht ein gemischtes Fazit aus dem knappen Erfolg, bei dem der ehemalige S04-Akteur Pascal Itter das goldene Tor erzielte: "Wir haben sehr stark begonnen und hatten die totale Spielkontrolle im ersten Durchgang. Leider haben wir aus dieser Dominanz nur ein Tor erzielt und nicht den zweiten Treffer nachlegen können. So blieb die Partie unnötig offen bis zum Ende, weil wir eine schwächere zweite Halbzeit gespielt haben."

Somit verbesserten sich die Essener auf Platz vier. Seit nun mittlerweile sechs Ligaspielern ist der FC Kray damit ungeschlagen, in dieser Zeit gelangen der Amendt-Elf vier Siege. Der 39-Jährige ordnet die bisherige Saison ein: "Aufgrund des großen Kaderumbruchs im Sommer war eine gewisse Anpassungsphase nötig. Dennoch haben wir einen guten Saisonstart hingelegt."

Amendt weiter: "Es folgte eine Schwächephase aus drei Niederlagen in Serie. Das gehört aber auch dazu, die Mannschaft musste sich erst finden. Es ist eine sehr enge Liga. Noch betreiben wir in der Offensive relativ viel Aufwand, ohne den gewünschten Ertrag zu erhalten." Das unterstreicht auch das Torverhältnis des FCK. Mit 18 Gegentreffern kassieren die Krayer die zweitwenigsten in der Liga, aber mit erst 30 erzielten Toren rangiert die Offensive im Mittelfeld.

Wir müssen weiterhin einen hohen Aufwand betreiben und unsere Effektivität verbessern, damit wir uns dort etablieren können. Sebastian Amendt

Zwischen dem siebten und neunten Spieltag kassierten die Essener drei Niederlagen am Stück. Dass sich sein Team aus dieser Ergebniskrise befreien konnte und seitdem ungeschlagen ist, erklärt Amendt so: "Wir haben die Ruhe bewahrt und die Grundordnung etwas umgestellt. Die Stärken und Schwächen haben wir finden können und unsere Konzepte haben gegriffen. Es ist auch wichtig, dass wir als Mannschaft immer zusammenstehen."

Vor der Saison hat der Oberliga-Absteiger das Ziel ausgerufen, oben mitzuspielen. An dieser Zielsetzung möchte der Kray-Coach weiterhin festhalten: "Ich weiß, wo die Mannschaft steht und es ist sicher auch Potenzial nach oben da. Wir sind allerdings keine absolute Topmannschaft, das wird auch am Torverhältnis sichtbar. Dennoch steht kein Team ohne Grund dort oben. Wir müssen weiterhin einen hohen Aufwand betreiben und unsere Effektivität verbessern, damit wir uns dort etablieren können."