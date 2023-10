18 Fragen an: Janis Timm - "Ich würde nicht mehr so viel Zeit für das NLZ opfern"

Der VfB Speldorf spielt eine gute Landesliga-Saison. Ein wichtiger Spieler im Team von Trainer Bartosz Maslon ist auch Janis Timm.

Janis Timm spielt seit vier Jahren für den VfB Speldorf und ist der gefährlichste Angreifer der Mülheimer. Einst war er fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg aktiv.

Doch zum großen Sprung in den Profibereich langte es nicht. Nach der NLZ-Zeit ging es für ihn zum VfB Speldorf, VfB Homberg und Duisburger SV 1900. Im Juli 2019 kehrte er nach Speldorf zurück und gehört auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern im Landesliga-Team von Trainer Bartosz Maslon.

Der 29-jährige Stürmer Timm stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... die Spielintelligenz.

Meine größte Schwäche ist... das Kopfballspiel.

Bei uns in der Kabine… läuft immer schreckliche Musik (lacht).

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… ein DFB-Lehrgang. Das war in der U15 oder U16. Da haben wir ein internes Spiel Elf gegen Elf gehabt. Das war schon etwas ganz besonderes mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen. Für ein Junioren-Länderspiel hat es leider nicht gelangt.

Das schönste Tor meiner Karriere war… auch in der Jugend. Da habe ich mit dem MSV Duisburg auf einem Turnier gegen den Hamburger SV gespielt und den Siegtreffer erzielt. Ich habe den Torwart von der Mittellinie überchippt. Das war schon ein besonderes Gefühl, zumal ich auch Fan des Hamburger SV bin. So ein Tor bleibt natürlich in Erinnerung.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… mir der absolute Ehrgeiz gefehlt hat. Irgendwann habe ich mich auf meinem Talent ausgeruht. Das reicht dann in diesem engen Geschäft einfach nicht mehr.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… die räumliche Nähe der Städte und vielen Vereine.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Schalke.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Weder noch.

Natur- oder Kunstrasen? Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Fußball im TV oder Stadion? Stadion.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Ich würde gerne mal eine Cola mit Hannes Wolf trinken. Ich finde seine Sicht der Dinge auf den Fußball hochinteressant. Da ich auch Jugendtrainer bin und in diesem Bereich vorwärtskommen will, würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Seine Art und Weise, wie er den Fußball versteht und erklärt, finde ich sehr gut.

Worüber können Sie lachen?

Über schlechte Witze.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Meine Familie.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich Radiomusik höre. In der Kabine läuft dann doch eine andere Musik, die mir nicht so gefällt. Da sind dann unsere jungen Spieler die DJ's.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Auf den Fußball bezogen, würde ich rückblickend betrachtet nicht so viel Zeit für das Nachwuchsleistungszentrum opfern. Ich habe in meiner fünfjährigen NLZ-Zeit in Duisburg Freunde und Familie vernachlässigt. Man hat aber nur eine Jugendzeit. Fünf Jahre lang sechsmal die Woche zu trainieren ist schon eine sehr große Investition. In den Feiern musste ich auch immer auf die Hälfte verzichten. Da die erste Hälfte der Ferien frei war und in der zweiten begann das Training. Am Ende hat es für mich nur für Bezirks- und Landesligafußball gereicht. Da hat sich der ganze Aufwand leider nicht gelohnt. Das würde ich mit dem heutigen Wissen anders machen.