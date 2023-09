FC Kray: "Nicht einkalkuliert, sehr frustrierend" - Klöpper sucht einen Sportchef

Oberliga-Absteiger FC Kray kriselt aktuell in der Landesliga. Der Vereinschef sucht Unterstützung im sportlichen Bereich. Ein neuer Sportchef soll her.

Der FC Kray hat die ersten vier von sechs Spielen gewonnen, zwei Partien wurden Unentschieden gespielt. Doch die letzten drei Begegnungen gingen in die Hose.

Nach dem 1:2 gegen den VfB Speldorf und dem 1:3 bei Arminia Klosterhardt folgte nun eine 1:2-Pleite im Essener Derby gegen Aufsteiger SG Schönebeck.

"Ich muss sagen, dass ich die Niederlage nicht gesehen habe, weil ich privat verhindert war. Ich habe noch keine unserer drei Niederlagen gesehen (lacht). Ich war nur bei den Siegen dabei. Im Ernst: Ich habe mir berichten lassen, dass wir einfach führen müssen, aber mal wieder die Tore nicht machen. Schönebeck macht die Dinger und wir sind danach verunsichert. Das muss sich schleunigst ändern", sagt Christoph Klöpper.

Der erste Vorsitzende des FC Kray, der den Oberliga-Wiederaufstieg anpeilt, betont: "Wir haben diese Niederlagen-Serie nach dem tollen Start nicht einkalkuliert. Das ist aktuell von den Ergebnissen her sehr frustrierend. Wir sehen auch, woran es hapert. Unsere Kaderzusammenstellung war nicht die beste. Uns fehlt einfach ein erfahrener Innenverteidiger und ein torgefährlicher Stürmer."

Uns fehlt aber ein Mann, der den Spielermarkt kennt, der die Verhandlungen führt, der einfach das sportliche Sagen in der Kaderzusammenstellung hat. Da suchen wir einen adäquaten Mann. Christoph Klöpper

Und ein Sportchef, wie Klöpper ergänzt. "Meine Stärken liegen im Führungsbereich, Sebastian Amendt ist ein super Trainer, an dem es nichts zu rütteln gibt. Uns fehlt aber ein Mann, der den Spielermarkt kennt, der die Verhandlungen führt, der einfach das sportliche Sagen in der Kaderzusammenstellung hat. Da suchen wir einen adäquaten Mann. Mal schauen, wen wir da für die Zukunft aus dem Hut zaubern. Es ist natürlich nicht einfach einen passenden Sportchef zu finden, der keine Ambitionen hat, Trainer zu werden. Er muss schon wissen, was er will."

Klöpper, der sich aktuell auf Klassenfahrt in den Niederlanden befindet, hofft, dass die Krayer schon im nächsten Stadtderby am Freitag (29. September, 19 Uhr) bei der SpVgg. Steele 03/09 zurück in die Erfolgsspur finden. "Dann bin ich auch wieder vor Ort", ist der FCK-Boss guter Dinge.