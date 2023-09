Landesliga Westfalen 3: Westfalia Herne ist neuer Spitzenreiter

In der Landesliga Westfalen 3 mischen zwei Absteiger und ein Aufsteiger an der Tabellenspitze mit. Nur ein Team ist noch ohne Niederlage, eines noch ohne Sieg.

Die Landesliga Westfalen 3 hat einen neuen Spitzenreiter. Westfalia Herne eroberte durch ein 4:1 (0:0) beim TuS Hannibal den ersten Tabellenplatz. Dabei machte der Verbandsliga-Absteiger erst in der letzten Viertelstunde den Sieg klar. Zuvor waren sie sogar noch in Rückstand geraten. Es ist der zweite Sieg in Folge und das wieder mit einem 4:1.

Für die beiden anderen Teams aus der Stadt lief es nicht ganz so glatt. Die Sportfreunde Wanne-Eickel verloren ihr Gastspiel bei Absteiger YEG Hassel mit 1:3 (1:2) und befinden sich nun wieder im Mittelfeld der Tabelle. Die Hasseler schoben sich durch den Sieg auf Platz drei vor.

Als einziges Team der Liga ist der SV Wanne 11 weiterhin noch ungeschlagen. Die Elfer mussten beim 2:2 (0:0) gegen den SV Brackel sogar noch bis tief in die Nachspielzeit um den Punktgewinn bangen. Erst Ali Al Hussein (90.+4) sorgte für den Endstand, nachdem Lucas Schneider die Gäste spät in Führung gebracht hatte (90.+1).

Die DJK TuS Hordel verpasste den zweiten Sieg in Folge und musste sich dem Aufsteiger SV Vestia Disteln mit 2:4 geschlagen geben. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Hordeler mit 1:3 zurückgelegen und mussten das Spiel nach zwei Platzverweisen mit neun Mann zu Ende spielen. Aufsteiger Disteln steht so auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der erste Saisonsieg gelang indes der SG Welper, die mit 3:2 (1:0) bei SuS Kaiserau gewinnen konnte. Es waren die ersten Saisontore für Welper, die aufgrund des schlechteren Torverhältnisses trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Aufsteiger am Tabellenende - Altenbochum wartet auf Sieg

Davor haben sich neben dem TuS Hannibal zwei weitere Aufsteiger eingefunden. Der VfB Westhofen verlor mit 1:3 gegen den Königsborner SV (1:0).

Der FC Altenbochum kam immerhin zu einem 1:1 bei SW Wattenscheid 08, wartet aber auch am vierten Spieltag noch auf den ersten Saisonsieg – als einziges Team in dieser Landesliga-Gruppe.

BW Westfalia Langenbochum und die SSV Buer bleiben nach dem 1:1 im Mittelfeld der Tabelle.