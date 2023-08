SG Schönebeck: Aufsteiger noch sieglos - so schätzt der Trainer die Situation ein

Nach dem Aufstieg in die Langesliga konnte sich Schönebeck auch nach dem vierten Spieltagnoch keinen Sieg sichern. Dennoch bleibt die Mannschaft zuversichtig.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga musste sich die SG Schönebeck zuletzt im Spiel gegen den SV Biemenhorst mit einer 0:5-Niederlage geschlagen geben. Insgesamt holten die Essener drei Niederlagen und ein Unentschieden in dieser Saison. Trainer Olaf Rehmann äußert sich zur aktuellen Situation.

"Wir wurden in der WAZ auf den 20. Platz getippt, den sollten wir auf jeden Fall schaffen", so der Coach mit einer Portion Ironie. "Die Erwartungen waren auch relativ gering. Wir können mit diesen Erwartungen vor allem positiv die Menschen überraschen und das haben wir vor."

Im Kontext der bisherigen Leistungen erklärte der Coach: "Wir haben gegen gute Gegner gespielt. Das einzige Spiel, wo ich ein bisschen unzufrieden war, war das Spiel in Fohnhausen. Da war sicherlich mehr möglich."

Die Mannschaft strebt konstante Verbesserungen an, sowohl offensiv als auch defensiv. Rehmann ist zuversichtlich, dass das Potenzial zur Zielerreichung besteht. Besonderes Augenmerk gilt der Stärkung des Torverhältnisses und taktischer Disziplin.

Doch die SG Essen-Schönebeck sieht sich mit einer zusätzlichen Herausforderung konfrontiert, da sowohl Anel Corovic als auch Luca David Salini, zwei wichtige Innenverteidiger, ausfallen. Dies stellt zweifellos eine Herausforderung für das Team dar. Der Trainer dazu: "Dann müssen wir mal schauen, wie wir das kompensiert bekommen."

Der Aufstieg in die Landesliga hat das Team mit einer höheren Spielstärke der Gegner konfrontiert. Rehmann erklärt: "Vor allem die Robustheit der Gegner, also schon unterschiedliche Muster zeigen Zweikämpfe und die Effektivität vom Tor an einen Riesenunterschied."

Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt die SG Essen-Schönebeck zuversichtlich auf die kommenden Spiele: "Mit einem klaren Fokus auf kontinuierlichen Fortschritt und der Entschlossenheit, aus jeder Spielsituation zu lernen, gehen wir hoffnungsvoll in die kommenden Spiele der Saison."