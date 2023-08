Westfalenpokal: Dicke Überraschung! Landesligist kegelt die Sportfreunde Lotte raus

Dicke Überraschung im Westfalenpokal! Einer der Favoriten, die Sportfreunde Lotte, ist in der 1. Runde ausgeschieden.

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Der Oberliga-Topklub Sportfreunde Lotte ist beim Landesliga-Aufsteiger SV Vestia Disteln gescheitert. Nach dem 1:2 in Herten ist die Westfalenpokal-Saison 2023/2024 für Lotte beendet.

Niklas Kiene (5.) brachte die Hausherren per Eigentor in Führung. Marc Heider (13.) glich aus, bevor Kevin Marc Kenzlers (45.) das 2:1 erzielte. Dabei blieb es auch. Die Gäste aus dem Tecklenburger Land mussten ab der 52. Minute nach einer Notbremse und der folgerichtigen Roten Karte für Torwart Michael Luyambula mit zehn Mann zu Ende spielen.

"Es war ein verdientes Weiterkommen", freute sich Vestia-Sportchef Martin Schmidt am Sonntagabend im RevierSport-Gespräch.

Schmidt analysierte: "Wir haben eine ausgeglichene Partie gesehen. Lotte wollte das Spiel schnell an sich reißen. Aber wir waren auch sofort auf Augenhöhe. Es war auch keine riesen Überraschung, dass wir vor der Halbzeit noch in Führung gegangen sind. Das hatte sich angedeutet. In der zweiten Halbzeit haben wir einen tollen Konter gesetzt und der Lotter Torwart konnte nur noch die Notbremse ziehen. Fortan waren wir natürlich im Vorteil. Wir haben Lotte dann gut laufen lassen und das Spiel aufgezogen. Sie haben uns aber schon unter Druck gesetzt, aber wir konnten alles wegverteidigen. Der Sieg geht vollends in Ordnung."

Wir wollen auf jeden Fall eine ordentliche Rolle spielen und einen guten einstelligen Tabellenplatz belegen. Wir haben einen tollen Saisonstart gegen Lotte geschafft und diesen wollen wir zum Ligaauftakt bestätigen Martin Schmidt

In Runde zwei trifft Vestia Disteln auf Bezirksligist ASK Ahlen. Bevor es aber zu diesem Duell kommt, steht am kommenden Wochenende erst einmal der Landesliga-3-Westfalen-Ligastart auf dem Programm.

"Wir haben eine richtig gute Mannschaft, die gegen Lotte gezeigt hat auf welchem Niveau sie spielen kann. Aber wir wissen auch, dass nächste Woche nicht Lotte sondern die Sportfreunde Wanne der Gegner sein werden. Da fahren wir demütig und mit Respekt hin. Wir wollen auf jeden Fall eine ordentliche Rolle spielen und einen guten einstelligen Tabellenplatz belegen. Wir haben einen tollen Saisonstart gegen Lotte geschafft und diesen wollen wir zum Ligaauftakt bestätigen", betonte Schmidt.

Die 1. Runde im Westfalenpokal im Überblick:

Spvg. Brakel - FC Bad Oeynhausen 1:2

SVE Heessen - Westfalia Rhynern 1:2

YEG Hassel - SG Wattenscheid 1:2

FSC Rheda - Victoria Clarholz 0:2

SpVgg Horsthausen - TuS Bövinghausen 0:2

Eving Selimiye Spor - FC Altenbochum 4:0

VfJ Lippborg - SV Ottfingen 0:4

SpVg. Hagen 1911 - ASC 09 Dortmund 0:1

Vestia Disteln - Sportfreunde Lotte 2:1

Borussia Münster - Westfalia Langenbochum abgebrochen

ASK Ahlen - Ibbenbürener Spvg. 2:0

Spvgg. Erkenschwick - SG Bockum-Hövel 3:1

Hombrucher SV - Türkspor Dortmund 0:2

TuS Sundern - BSV Menden 1:2

FC Kaunitz - SC Neheim 1:2

Fortuna Freudenberg - SF Ostinghausen 0:3

TSV Oerlinghausen - Post TSV Detmold abgebrochen

TuS Tengern - SuS Westenholz 1:5

TuS Lipperreihe - Spvg. Steinhagen 3:4

SVKT 07 Minden - Delbrücker SC 12:13 n.E.

RW Erlinghausen - Spielverein Westfalia Soest 0:2

Dienstag, 8. August:

TuS Hannibal - SC Verl

SV Mesum - Rot Weiss Ahlen

DJK SpVg Mellrich - SV Lippstadt

RW Maaslingen - SV Rödinghausen

SG FA Herringhs./​Eickum - Arminia Bielefeld alle 18.30 Uhr

Vorwärts Epe - SpVgg Vreden

1. FC Kaan-Marienborn - FC Gütersloh beide 19 Uhr

SV Bommern - SC Wiedenbrück 19.30 Uhr

Samstag, 12. August, 15 Uhr:

Cheruskia Laggenbeck - Preußen Münster

Donnerstag, 17. August, 19.15 Uhr:

SV Wanne 1911 - VfB Westhofen

Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr:

RSV Meinerzhagen - SG Finnentrop/​Bamenohl