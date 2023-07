Landesliga: Das nimmt sich die SpVgg Steele für die nächste Saison vor

Der SpVgg Steele 03/09 ist bereit für die neue Saison in der Landesliga. Mit starkem Teamgeist und dem Fokus auf junge Talente wollen die Essener Erfolge feiern.

Die SpVgg Steele 03/09 und Trainer Dirk Möllensiep sind bereit für die neue Saison in der Landesliga. Der Verein hat in der vergangenen Saison den siebten Platz in der Landesliga Gruppe 2 erreicht und will nun mit einer "starken Vorbereitung" und "klaren Zielen" die herausfordernden Spiele bestreiten und "als Team erfolgreich sein".

Trainer Dirk Möllensiep betont die Bedeutung des Trainingsalltags für die Entwicklung der Spieler: "Im Training und in den Testspielen kann man vieles einstudieren und sich auf die Spiele vorbereiten." Möllensiep legt großen Wert darauf, dass die Spieler nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich ins Team passen und berichtet: "Die Mannschaft muss als Einheit funktionieren, Einzelspieler können uns nicht zum Erfolg führen. Daher achten wir sehr auf den Charakter der Spieler."

Trotz einiger Abgänge ist der Trainer zuversichtlich, dass der Kader gut aufgestellt ist: "Wir haben 10 Neuzugänge verpflichtet und uns breiter und ausgeglichener aufgestellt.“ Möllensiep betont, dass Verletzte momentan "keine Sorge" sind und das Team in voller Stärke antreten kann.

Der Fußballverein Steele ist mitten in einer "intensiven Phase", denn aktuell stehen Landesfreundschaftsspiele auf dem Programm. Gegner wie Blau-Weiß Mintard oder ESC Rellinghausen warten darauf, gegen Steele anzutreten.

Klare Ziele für die neue Saison

Für die kommende Saison haben die Essener klare Ziele vor Augen: "Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Klasse zu halten. Ein guter Tabellenplatz wäre ein Bonus, aber der Klassenerhalt hat Priorität." Der Trainer lobt die Fortschritte der Mannschaft: "Fußballerisch haben wir uns weiterentwickelt, und ich glaube, dass wir mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten können."

Der Verein zeichnet sich durch eine "familiäre Atmosphäre" aus, die Spieler und Trainer gleichermaßen schätzen. "Die langjährige Zusammenarbeit und die familiäre Umgebung motivieren mich als Trainer. Wir versuchen Probleme gemeinschaftlich anzugehen und zu lösen, das stärkt unseren Zusammenhalt."

Besonders wichtig ist dem Trainer die Entwicklung junger Spieler: "Wir möchten die jungen Talente heranführen und weiterentwickeln. Neben fußballerischen Fähigkeiten legen wir großen Wert auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und den respektvollen Umgang miteinander."

Abschließend betont Möllensiep die Besonderheit des Vereins und dessen Engagement: "Wir sind sehr engagiert und stolz darauf, dass wir uns trotz einiger Herausforderungen etabliert haben. Wir setzen auf Kontinuität und familiäres Miteinander, das ist unsere Stärke."