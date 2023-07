Blitzturnier in Essen: SpVg Schonnebeck, FC Kray, und Wattenscheid 09 am Start

Tradition vereint sich am Mittwoch in Essen zu einem interessanten Blitzturnier. Hier die Infos.

Am Mittwoch nutzen drei Traditionsvereine die Vorbereitung zu einem Blitzturnier in Essen. Auf der Anlage des FC Kray messen die Krayer die Kräfte mit der SG Wattenscheid 09 und der SpVg Schonnebeck.

Modus ab 18 Uhr: Jeder gegen Jeden.

Die Teilnehmer

Die SpVg Schonnebeck belegte am Ende der vergangenen Platz zehn in der Oberliga-Niederrhein, nachdem man sehr schwach in die Saison gestartet war.

Nun soll es deutlich nach oben gehen, die ersten Testpartien geben Anlass zur Hoffnung, dass ein erneut schwacher Auftakt vermieden werden kann. Für die neue Saison wurden mehrere neue Spieler; unter ihnen der regionalligaerfahrene Tim Winking, der vom 1. FC Bocholt an den Schettersbusch wechselte; verpflichtet.

Zeil in der kommenden Spielzeit laut Trainer Dirk Tönnies: Ein Platz zwischen fünf und acht. Bereits am Wochenende gab es das Testspiel gegen Wattenscheid, das endete 2:2. Danach bilanzierte Tönnies: „Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, macht schon Spaß. Wir haben ein extremes Tempo drin und alle Jungs geben richtig Gas. Zudem stimmt die Mischung aus erfahrenen Spielern, die das Ding steuern, und jungen Wilden, die wir dann immer mal reinwerfen können, weil sie es sich alle durch eine gute Vorbereitung verdienen. Wir hatten sicherlich schon viele gute Mannschaften hier in den letzten Jahren, aber dieses Jahr strahlen wir eine unheimliche Galligkeit und Spielfreude aus.“ Trotzdem trotze die SG Wattenscheid 09 Schonnebeck ein 2:2 ab, auch am Mittwoch wird es sicher eng zugehen. Die SGW stellt sich aktuell nach dem Abstieg aus der Regionalliga neu auf.

Ein großer Umbruch wurde vollzogen, in der neuen Saison geht es erstmal darum, sich zu finden. Ein Wiederaufstieg ist nicht das Ziel. Trainer Britscho erklärte gegenüber RevierSport: "Der Vorstand sagt, dass wir nicht unambitioniert in die Oberliga gehen, Aber da von irgendwelchen Ambitionen Richtung oben zu reden, davon sind wir meilenweit entfernt.“

Auch der FC Kray muss sich neu finden nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein. Daher werden die beiden Duelle gegen Wattenscheid und Schonnebeck zeigen, wie weit der FCK schon ist vor dem Start in die Landesliga Niederrhein 2. Die Anstoßzeiten des Blitzturniers Mittwoch, 19.07.2023 – 18:00 Uhr: FC Kray – SG Wattenscheid

Mittwoch, 19.07.2023 – 19:00 Uhr: Spvg Schonnebeck – SG Wattenscheid Mittwoch , 19.07.2023 – 20:00 Uhr: FC Kray - Spvg Schonnebeck