FC Kray: Nur ein "blöder Fehler" ärgert Trainer Amendt

Gegen Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop zeigte der FC Kray eine gute Leistung, musste sich aber mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Sebastian Amendt war dennoch zufrieden.

Unter dem Strich konnte Sebastian Amendt zufrieden sein. Gegen Adler Union Frintrop, die letzte Saison als Aufsteiger durch die Landesliga marschierten, verlor der FC Kray zwar mit 0:1 (0:0), zeigte aber eine ansprechende Leistung gegen den jetzt klassenhöheren Gegner.

Gerade in den ersten Spielminuten rissen die Krayer das Spiel an sich und ließen die Gäste aus Frintrop kein Bein auf die Erde setzen. Allerdings ließen sie daraus zu selten gefährliche Situationen für das Frintroper Tor folgen.

"Es ist ein bisschen schade, dass uns der Zug zum Tor fehlt. Es waren zu wenig klare Aktionen zum Tor, zu wenig klare Abschlüsse", urteilte auch Amendt nach der Testniederlage. "In der ersten Halbzeit waren wir sehr spielbestimmend, in der ersten halben Stunde ist Frintrop kaum aus der eigenen Hälfte gekommen. Ich bin mit vielen Dingen zufrieden."

Nach torloser erster Halbzeit trafen die Frintroper im zweiten Durchgang in der schwächsten Krayer Phase. "Durch die Wechsel haben wir teilweise ein bisschen die Ordnung verloren, sodass es am Ende zu Chancen auf beiden Seiten kam", blickt Amendt auf die zweite Hälfte. "Und da merkt man leider, woran es uns fehlt: die Klarheit im Torabschluss. Ein blöder Fehler nach den Wechseln in der Abwehr führt dann direkt zum Tor. Schade, dass wir uns nicht mit dem Ausgleich belohnen konnten, ich denke das wäre ein Ergebnis gewesen, das eher in Ordnung geht."

FC Kray: Nagaya - Uzukwu (66. Rascho), Sarr, Jaegers, Schulz (76. Nyarko) - Glogic, Tietz (66. Sato), Itter, Kadrijaj (66. Tawada), Gotzeina - Köse. Nagaya - Uzukwu (66. Rascho), Sarr, Jaegers, Schulz (76. Nyarko) - Glogic, Tietz (66. Sato), Itter, Kadrijaj (66. Tawada), Gotzeina - Köse. Adler Union Frintrop: Ruf (46. Jaschin) - Hoffmann, Karthaus (46. N. Toepelt/71. Piredda), Engelberg (71. Tißen), Rübertus (71. Heinsen) - L. Toepelt (46. Alimusaj), Ohters (71. Others), Schneemann (46. Bönisch), Brechmann (71. Nübel) - Dapprich (71. Fazlija), Groll (60. Uehmann). Tore: 0:1 Brechmann (70.) Schiedsrichter: Lucas Rosa Berenguel. Gelbe Karten: Köse - Nübel.

Und dennoch: Gerade defensiv wusste die neuformierte Mannschaft zu überzeugen. Wirklich viele Gelegenheiten hatte Frintrop nicht. Den Cheftrainer überzeugte aber ein ganz anderer Aspekt im Krayer Spiel. "Positiv war der Wille der Mannschaft, das Spiel zu drehen und es nicht als einen Sommerkick zu sehen. Wir waren spielbestimmend und haben viele Lösungen gefunden", lobte Amendt seine Spieler, die bis zum Schluss den Ausgleich im Visier hatten. "Die Mannschaft ist intakt, es hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs sind komplett neu zusammen und haben das erste Mal auf diesem Niveau gespielt."

Verbessern müsse der FCK dafür eindeutig die offensiven Abläufe und die Konsequenz im Anschluss. "Da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber da müssen wir ran", blickt Amendt auf die nächsten Wochen der Saisonvorbereitung. Der nächste Test steht am Samstag (15. Juli) auf dem Programm. Gegner in der KrayArena ist dann Bezirksligist VfB Bottrop.

Am 6. August geht es für den FC Kray dann um Punkte für den Wiederaufstieg. Am 1. Spieltag der Landesliga fährt der Absteiger zum SV Biemenhorst.