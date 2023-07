Landesliga Niederrhein: Zehnter Zugang hat beim FC Kray eine Doppelfunktion

Der zehnte Zugang beim FC Kray klingt spannend. Er kommt aus der Ukraine und startet nun einen Neuanfang.

Der FC Kray rüstet sich weiter für die neue Saison in der Landesliga Niederrhein 2. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein gab es einen großen Umbruch.

Nun wurde der zehnte Zugang vorgestellt. Bright John Nyarko wechselt zu den Essenern und er erhält dabei eine Doppelfunktion. Der Leiter der Legionary Soccer Academy (Ghana) wird sich als Trainer im D-Jugend-Bereich um den Krayer Nachwuchs kümmern und gleichzeitig die Chance erhalten, sich in der Landesliga zu beweisen. Krays Vorstandsmitglied Björn Hillebrand betont: "Bright lebt erst seit kurzer Zeit mit seiner Frau zusammen in Deutschland. Aufgrund seiner ghanaischen Wurzeln konnte er seine Wahlheimat Ukraine verlassen und wird nun in Essen einen Neuanfang starten. Es wird spannend zu sehen, wie er die Kompetenzen, die er jungen Fußballern in seiner Akademie vermittelt, hier bei uns auf den Platz bringt." FCK-Cheftrainer Sebastian Amendt ergänzt: "Bright wird unseren Kader als Charakter bereichern. Er hat nicht nur als Spieler in der Ukraine schon viel erlebt, sondern wird von seiner Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen im Training und im Spiel profitieren.“

Nyarko ist nach Yassine Bel-Mustapha, Noah Schulz, Dennis Abrosimov (beide VfB Homberg), Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen), Justus Jaegers (SuS Stadtlohn), Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Marco Gotzeina, Matthias Tietz (beide ETB Schwarz-Weiß Essen) und Wilfried Sarr (Spielvereinigung Schonnebeck) der zehnte Krayer Zugang für die kommende Saison.

So sieht die neue Landesliga Niederrhein 2 aus

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

FSV Duisburg

VfB Speldorf

DJK Arminia Klosterhardt

SpVgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

SV Biemenhorst

ESC Rellinghausen

VfB Frohnhausen

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele 03/09

SF Niederwenigern

FC Kray

SG Essen-Schönebeck