23 Treffer in der Bezirksliga - Westfalia Herne präsentiert neuen Torjäger

Westfalia Herne hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Er kommt aus der Bezirksliga, wo er vergangene Saison 23 Treffer erzielte.

Nach dem Abstieg in die Landesliga Westfalen gibt es bei Westfalia Herne bekanntlich einen Umbruch. Einige Transfers wurden schon vermeldet. Offen war bis vor einigen Tagen, wer der neue Torjäger des SCW sein wird.

Auch die Frage ist inzwischen beantwortet: Der Traditionsklub hat Ahmed Bakare verpflichtet. Der 31-jährige Nigerianer kommt vom FC Marl ans Schloss Strünkede.

Bei dem Bezirksligisten hatte er in den vergangenen vier Jahren gespielt und den Aufstieg mehrfach knapp verpasst. Dreimal in Serie wurde Bakare Tabellenzweiter mit dem FCM. In der abgelaufenen Runde scheiterte der Klub erst nach Elfmeterschießen im Entscheidungsspiel am Sprung in die Landesliga.

Für Bakare geht es nun trotzdem eine Liga nach oben - im Trikot der Westfalia. Er kommt mit der Empfehlung von 23 Saisontoren und war laut Herne-Angaben ein Publikumsliebling in Marl. Vor seiner Zeit im Ruhrgebiet - neben Marl spielte der Angreifer auch für SV Dorsten-Hardt - sammelte Bakare auch schon reichlich Landesliga-Erfahrung in Bayern, wo er in 97 Einsätzen für Bayern Kitzingen 13 Tore erzielte.

Zudem gab die Westfalia in den letzten Tagen zwei weitere Neuzugänge bekannt: Abwehrmann Chidiebere Collins Agita kommt von Firtinaspor. Der 23-Jährige kam bereits zu Einsätzen in der lettischen ersten Liga. Darüber hinaus wechselt mit Musa Dilek (21) ein weiterer Verteidiger nach Herne. Er spielte zuletzt für YEG Hassel.

Westfalia Herne: Transfers im Überblick (Stand 25. Juni)

Zugänge: Aleksandar Gjorgjievski (FC Roj), Ahmed Bakare (FC Marl) Samir Bouachria (SV Horst 08), David Wassmann (Germania Lohauserholz), Chidiebere Agita (Firtinaspor Herne), Marvin Schuster (Hombrucher SV), Kimaz Hamza (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Raul Sossong (Adler Frintrop), Simon Struck (TVD Velbert), Moritz Brüggemann (TuS Bövinghausen), Murat Satir (RW Türkspor), Orkun Koymali (SV Wanne 11), Olcay Yilmaz (Lüner SV), Daniel Dudek (SG Wattenscheid/Leihende)