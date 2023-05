Bundesliga bis Landesliga: Diese Auf- und Abstiege sind am nächsten Wochenende möglich

In wenigen Wochen ist die Saison 2022/23 vorbei. Am kommenden Wochenende stehen einige Entscheidungen an. Eine Übersicht.

Bundesliga

Der FC Bayern München geht mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund in den vorletzten Spieltag. Gewinnen die Münchner am Samstag und der BVB verliert am Sonntag beim FC Augsburg, steht der FC Bayern am Sonntagabend als Meister fest. Bei einem Unentschieden und/oder einer Niederlage der Bayern und/oder einem Sieg der Dortmunder vertagt sich die Titel-Entscheidung auf den 34. Spieltag.

Zum Keller: Theoretisch könnten am kommenden Spieltag die beiden direkten Absteiger feststehen. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden von Hertha BSC gegen den VfL Bochum wäre der Hauptstadtclub unabhängig von anderen Ergebnissen nicht mehr zu retten. Der VfB Stuttgart steigt am 33. Spieltag sicher ab, wenn das Team in Mainz verliert und gleichzeitig Schalke gegen Frankfurt, Bochum bei Hertha und Hoffenheim gegen Union gewinnen.

Frauen-Bundesliga

Gewinnt Bayern München in Leverkusen, haben sie den Titel. Sollte Wolfsburg in Meppen verlieren, braucht Bayern gar keinen Punkt mehr. Turbine Potsdam steht als erster Absteiger fest. Sollten Meppen und der MSV gewinnen, wäre der 1. FC Köln abgestiegen, wenn er nicht gegen Freiburg gewinnt.

2. Frauen-Bundesliga

RB Leipzig steht als Meister fest. Turbine Potsdam II ist abgestiegen. CZ Jena und Köln II droht der Abstieg, wenn sie nicht gewinnen.

2. Bundesliga

Wenn Darmstadt gewinnt, steigen sie in die Bundesliga auf. Sollte der HSV gegen Fürth nicht gewinnen, reicht Darmstadt ein Punkt. Auch Heidenheim kann aufsteigen. Bei einem Sieg gegen Sandhausen und einer HSV-Niederlage wäre die Bundesliga erreicht.

Für Sandhausen und Regensburg gibt es bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kaum noch Hoffnung.

3. Liga

Wenn die SV Elversberg gegen den SV Wehen gewinnt, sind sie durch, der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga wäre perfekt. Ein Remis gegen Wehen reicht, wenn Saarbrücken (In Duisburg) und Dresden (in Meppen) nicht gewinnen.

Zwickau und Bayreuth sind abgestiegen. Meppen und Oldenburg kann es am Wochenende erwischen. Sollte der Hallesche FC gegen RWE gewinnen, wäre Meppen abgestiegen. Oldenburg kann es auch erwischen. Verlieren sie und Halle holt einen Punkt, wäre auch der vierte Absteiger gefunden. Bei einem Remis und einem Halle-Sieg wäre der VfB auch weg.

Regionalliga West

Hier steht alles fest. Münster steigt auf, Kaan-Marienborn (Rückzug), Wattenscheid und Straelen steigen ab. Sollte - was nicht zu erwarten ist - ein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen, müsste auch RW Ahlen in die Oberliga.

Oberliga Niederrhein

Die SSVg Velbert steht als Aufsteiger fest. Mit dem FSV Duisburg, Kray, Cronenberg und TuRU Düsseldorf stehen vier Absteiger fest. Ansonsten stehen keine Entscheidungen am kommenden Spieltag an.

Oberliga Westfalen

Der FC Gütersloh steigt auf. Wenn Lotte verliert, wäre Paderborn II der zweite Aufsteiger. Holt Paderborn einen Punkt, muss Lotte gewinnen, um noch Chancen zu haben.

Siegen und Delbrück können bei eigenen Niederlagen absteigen, wenn Erndtebrück und Sprockhövel gewinnen.

Westfalenliga I

Erkenschwick ist aufgestiegen. Doch auch Peckeloh darf feiern. Der an diesem Wochenende spielfreie Tabellenzweite weiß jetzt endgültig, dass es ins Aufstiegsspiel geht. Dort wartet der Vize-Meister der Parallelstaffel: Der FC Brünninghausen oder Türkspor Dortmund.

RW Deuten ist abgestiegen, am Wochenende kann das auch für TuS Nordvesta Sinsen gelten, sollte Haltern sein Heimspiel gewinnen.

Landesliga Niederrhein

Hier ist alles gespielt, alle Entscheidungen sind gefallen.

Landesliga Westfalen 1

RW Maaslingen reicht ein Punkt für den Aufstieg. Drei Absteiger (Fichte Bielefeld, SpVg Steinhagen und SC Herford) stehen fest. Die Spvg Brakel könnte am Wochenende folgen.

Landesliga Westfalen 2

Die DJK Westfalia Soest kann den Aufstieg am 32. Spieltag perfekt machen. Mit dem Kiersper SC, RW Lüdenscheid und TuS Langenholthausen stehen drei Absteiger fest. Am 33. Spieltag kann auch der TSV Weißtal absteigen.

Landesliga Westfalen 3

An der Spitze bleibt es eng, was für ein irrer Dreikampf. Die drei Erstplatzierten gehen mit jeweils 68 Punkten in die letzten beiden Spieltage.

Mit Westfalia Wickede und dem SC Berchum-Garenfeld stehen zwei Absteiger fest. Firtinaspor Wanne, SV Horst-Emscher und der Kirchhörder SC könnten am Wochenende folgen. Wobei es hier unten noch sehr eng zugeht.

Landesliga Westfalen 4

Die SG Bockum-Hövel ist aufgestiegen. Der SV Herbern, Viktoria Heiden und Concordia Albachten sind abgestiegen. Den Werner Sport Club und BSV Roxel kann es nun erwischen.