Bundesliga bis Landesliga: Diese Auf- und Abstiege sind am nächsten Wochenende möglich

In wenigen Wochen ist die Saison 2022/23 vorbei. Am kommenden Wochenende stehen einige Entscheidungen an. Eine Übersicht.

Bundesliga

Hier kann am kommenden Wochenende der Abstieg von Hertha BSC feststehen. Wenn Hertha in Köln verliert und Schalke gewinnt, dann sind die Berliner abgestiegen.

Frauen-Bundesliga

Die Meisterschaft kann nicht entschieden werden. Turbine Potsdam steht als erster Absteiger fest, sollten sie gegen Leverkusen verlieren.

2. Frauen-Bundesliga

RB Leipzig steht als Meister fest. Turbine Potsdam II ist abgestiegen. CZ Jena wird es wohl am Wochenende erwischen.

2. Bundesliga

Wenn Darmstadt am Sonntag in Hannover gewinnt, steigen sie in die Bundesliga auf. Sollte der HSV in Regensburg nicht gewinnen, reicht Darmstadt ein Punkt. Verliert Hamburg ist Darmstadt auf jeden Fall aufgestiegen. Auch Heidenheim kann aufsteigen. Bei einem Sieg in Paderborn und einer HSV-Niederlage wäre die Bundesliga erreicht.

Am Ende der Tabelle können Sandhausen, Regensburg und Bielefeld absteigen. Das Trio steht enorm unter Druck.

3. Liga

Wenn die SV Elversberg in Freiburg gewinnt, sind sie durch, der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga wäre perfekt. Sollten Saarbrücken, Dresden und Wehen nicht gewinnen, reicht Elversberg auch ein Punkt.

Wenn der Hallesche FC am Ende der Tabelle in Saarbrücken gewinnt, wären Bayreuth und Zwickau abgestiegen. Theoretisch können am kommenden Wochenende alle vier Absteiger an einem Spieltag feststehen.

Regionalliga West

Hier steht alles fest. Münster steigt auf, Kaan-Marienborn (Rückzug), Wattenscheid und Straelen steigen ab. Sollte - was nicht zu erwarten ist - ein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen, müsste auch RW Ahlen in die Oberliga.

Oberliga Niederrhein

Die SSVg Velbert steht als Aufsteiger fest. Mit dem FSV Duisburg, Kray, Cronenberg und TuRU Düsseldorf stehen vier Absteiger fest. Ansonsten stehen keine Entscheidungen am kommenden Spieltag an.

Oberliga Westfalen

Der FC Gütersloh steigt auf. Kein weiteres Team kann rechnerisch am kommenden Wochenende aufsteigen. Sollte Erndtebrück sein Heimspiel gegen die SF Siegen verlieren, wären sie der erste Absteiger. Auch ein Remis könnte für Erndtebrück bereits den Abstieg bedeuten, je nachdem wie die Konkurrenz spielt.

Westfalenliga I

Erkenschwick braucht noch einen Punkt um aufzusteigen. Sollte Peckeloh nicht gewinnen, bräuchten sie keinen mehr. RW Deuten konnte am Sonntag absteigen, der Klassenerhalt ist sowieso nur noch in der Theorie machbar. Auch Sinsen könnte am Wochenende als Absteiger feststehen.

Landesliga Niederrhein

Hier stehen in den Staffeln 1 bis 3 die letzten Spieltage an, daher werden hier auf jede Fall alle offenen Entscheidungen geklärt werden.

Landesliga Westfalen 1

RW Maaslingen kann den Aufstieg perfekt machen. Drei Absteiger (Fichte Bielefeld, SpVg Steinhagen und SC Herford) stehen fest. Die Spvg Brakel könnte am Wochenende folgen.

Landesliga Westfalen 2

Die DJK Westfalia Soest kann den Aufstieg am 32. Spieltag perfekt machen. Mit dem Kiersper SC, RW Lüdenscheid und TuS Langenholthausen stehen drei Absteiger fest. Am 32. Spieltag wird es keinen weiteren sicheren Absteiger geben.

Landesliga Westfalen 3

An der Spitze bleibt es eng, die Meisterschaft kann noch nicht entschieden werden drei Spieltage vor dem Saisonende. Mit Westfalia Wickede und dem SC Berchum-Garenfeld stehen zwei Absteiger fest. Ein weiterer wird noch nicht dazu kommen.

Landesliga Westfalen 4

Die SG Bockum-Hövel braucht noch maximal einen Zähler zum Aufstieg. Der SV Herbern und Concordia Albachten sind abgestiegen. Den Werner Sport Club kann es am Wochenende treffen. Ebenso Viktoria Heiden.