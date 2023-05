Frohnhausen: Wechsel als Spieler oder Spielertrainer - oder weiter beim VfB? Issa Issa grübelt

Der VfB Frohnhausen hat den Landesliga-Klassenerhalt geschafft. Und nach dem Torjäger denkt nun auch der Kapitän der Mannschaft über seine Zukunft nach.

Vor wenigen Tagen berichtete RevierSport, dass Chamdin Said, der 23-Tore-Mann des VfB Frohnhausen nach fünf Jahren einen Wechsel in Erwägung zieht.

"Ich bin 35 Jahre alt und seit fünf Jahren in Frohnhausen, ich schließe nicht aus, dass ich eventuell noch einmal etwas anderes machen werde. Ich höre mir alles - ligenunabhängig - gerne an. Auch etwas in Richtung spielender Co-Trainer oder so etwas in der Art schwebt mir vor. Aber, klar: Ich weiß auch, was ich am VfB habe. Das weiß ich auch zu schätzen", meinte Said.

Diese Worte könnte man beinahe eins zu eins auf Issa Issa, dem Kapitän des VfB Frohnhausen, übertragen. Denn der ehemalige libanesische Nationalspieler ist aktuell auch in der Situation, in der er anfängt über seine Zukunft nachzugrübeln.

"Ich bin jetzt auch 39 Jahre alt und habe vielleicht noch zwei, drei Jahre - mal schauen. Aktuell bin ich auf jeden Fall topfit. Ich möchte genau überlegen wie es weiter geht und da spiele ich auch mit offenen Karten. Issam Said weiß Bescheid", erzählt Familienvater Issa Issa gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Ich habe in meiner Karriere einige Aufstieg gefeiert und würde sehr gerne dieses tolle Gefühl noch einmal erleben. Vielleicht muss ich dafür den Verein wechseln. Diese Gedanken gehen gerade durch meinen Kopf. Ich habe auch die B-Lizenz und würde gerne in den Trainerbereich hineinschnuppern. Auch das wäre eine Option. Auf jeden Fall bin ich da für viele Sachen offen und höre mir alles an."

Issa Issa: Er spielte in der Jugend für RWE, Schalke und BVB

Issa Issa stand bisher bei Vereinen wie Borussia Dortmund II, SV Lippstadt, Hammer SpVg, SV Meppen, SG Wattenscheid, Sportfreunde Siegen, KFC Uerdingen, 1. FC Bocholt, FSV Duisburg, ASV Wuppertal und VfB Frohnhausen unter Vertrag. In der Jugend spielte er für Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiss Essen, Schalke und Borussia Dortmund. Er absolvierte neben drei Länderspielen für den Libanon insgesamt 44 Drittligaspiele (6 Tore), 36 Regionalligapartien (7), 186 Oberligabegegnungen (63) und 60 Landesligaspiele (20).