Landesliga Niederrhein 2: Spitzenduo patzt vor direktem Duell, halbe Liga im Abstiegskampf

In der Landesliga Niederrhein 2 spitzt sich der Aufstiegskampf vor dem Spitzenspiel weiter zu - weil der SV Scherpenberg und der Mülheimer FC beide patzten.

Im Aufstiegskampf der Landesliga Niederrhein 2 konnten am 24. Spieltag beide Kandidaten nicht gewinnen. Mit dem TSV Wachtendonk-Wankum steht der erste Absteiger bereits fest, nur das Spitzenduo hat den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende rechnerisch sicher.

Der TSV kassierte gegen Arminia Klosterhardt trotz eines Doppelpacks von Niclas Hoppe in Unterzahl ein 2:3. Während Wachtendonk bei noch zwei Spieltagen neun Punkte aufs rettende Ufer fehlen, hat die Arminia nach dem ersten Sieg im Kalenderjahr 2023 fünf Punkte Puffer auf den ersten Abstiegsplatz.

An der Tabellenspitze hatte es der SV Scherpenberg bereits am Freitag mit Abstiegskandidat Sportfreunde Broekhuysen zu tun. Trotz langer 1:0-Führung durch El Houcine Bougjdi (40.) holte der SVS nur einen Zähler, da Norman Kienapfel (90+3) in der Nachspielzeit ausglich. Der Punkt brachte Scherpenberg wegen der besseren Tordifferenz zwar vorrübergehend an die Tabellenspitze, die Tür war offen für Konkurrent Mülheimer FC.

Der konnte die Vorlage am Sonntagmittag aber überhaupt nicht nutzen, im Gegenteil: Beim Vorletzten VfB Bottrop kassierte der neue Tabellenzweite ein deutliches 0:5. Durch zwei Platzverweise dezimierten sich die Mülheimer in Bottrop selbst, Treffer von Emre Köksal (24.), Rene Biskup (55.), Ahmed Jemaiel (60.), Hilal Ali Khan (63.) und Alpay Cin (83.) sicherten dem VfB den dritten Sieg in Folge.

"Aufstiegsendspiel" am Sonntag - Halbe Liga im Abstiegskampf

Somit wird sich die Meisterschaft wohl am kommenden Wochenende entscheiden: Am Sonntag (7. Mai, 15.30 Uhr) ist der SV Scherpenberg zu Gast bei den Mülheimern. In dieses Duell gehen die beiden Konkurrenten punktgleich, Scherpenberg hat beim Torverhältnis (+33) gegenüber dem MFC (+16) die Nase klar vorne.

Für den VfB Bottrop ist durch den starken Schlussspurt bei noch zwei verbleibenden Spielen nach wie vor alles möglich: Zwar bleibt der VfB Vorletzter, nun fehlen allerdings nur noch drei Punkte auf das rettende Ufer.

Auf den anderen Plätzen trennten sich der SV Genc Osman Duisburg und TuS Fichte Lintfort 4:4, BW Dingden bezwang die DJK SF Lowick mit 2:1 und die SGE Bedburg-Hau ist nach dem 3:1 gegen Hönnepel-Niedermörmter wie Arminia Klosterhardt mit 34 Punkten fast sicher durch. Die Spvgg. Sterkrade-Nord holte ein wichtiges 2:1 gegen den PSV Wesel-Lackhausen und verließ zwei Spieltage vor Schluss die Abstiegsplätze.