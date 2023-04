Landesliga Niederrhein 3: Frohnhausen vor der Rettung - Top-Teams mit Kantersiegen

Die Top-Teams der Landesliga Niederrhein 3 ziehen weiter eigene Kreise. Der VfB Frohnhausen steht vor der Rettung, erster Absteiger steht so gut wie fest.

Am 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein 3 gewannen die beiden Spitzenteams. Der VfB Frohnhausen machte einen großen Schritt aus dem Keller.

SpVgg Steele – DJK Adler Union Frintrop 1:6 (0:1)

Adler Union Frintrop machte den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg. Gegen die SpVgg Steele gab es einen klaren 6:1-Erfolg. Bis zur Halbzeit stand es nur 1:0 durch Yannick Reiners (29.), ehe Frintrop in Durchgang zwei einige Gänge hochschaltete.

Tommy Groll (53.), ein Doppelpack von Timo Dapprich (58./58.) und Luca Mario Pirredda (59.) sorgten innerhalb von sieben Minuten für klare Verhältnisse. Mahde Kaeede schoss immerhin den Ehrentreffer (68.), Tommy Groll setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (78.). Frintrop hat an der Spitze damit weiterhin vier Punkte Vorsprung, Steele liegt vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

SF Niederwenigern – 1. FC Wülfrath 5:1 (2:1)

Auch der Verfolger aus Niederwenigern gab sich keine Blöße. Ähnlich wie in Frintrop lief das Spiel ab. Zur Pause nur mit einem Tor Vorsprung nach Treffern von Jordi Barrera (22.), Sergej Stahl (39.) und dem Anschluss für Wülfrath durch Clovis Tokoro, schraubte Niederwenigern das Ergebnis in Hälfte zwei in die Höhe. Sergej Stahl mit seinem zweiten Tor (55.), Nick Hillmann (57.) und Paul Schütte (69.) sorgten für einen 5:1-Sieg. Während die Sportfreunde weiter mit vier Punkten hinter Frintrop liegen, steht der 1. FC Wülfrath als erster Absteiger so gut wie fest.

SV Wermelskirchen – FC Remscheid 0:1 (0:0)

Schon am Samstag gewann der FC Remscheid das Derby in Wermelskirchen. Den goldenen Treffer erzielte dabei Michele Buscemi zu Beginn der zweiten Halbzeit (50.). Remscheid setzte sich damit auf vier Punkte von Wermelskirchen ab.

FSV Vohwinkel – DJK Blau-Weiß Mintard 3:4 (2:1)

Und auch bei der FSV Vohwinkel gehen die Lichter langsam aus. Aus einer 2:0-Führung nach Treffern von Ercan Akhan (26.) und Frederic Lühr (36.) machten die Mintarder nämlich ein 2:4. Ben Kastor (43.), ein Doppelpack von Fatih Koru (54./58.) und Nils Slawinski (76.) drehten die Partie. Lühr mit seinem zweiten Treffer brachte Vohwinkel nochmal ran, aber Mintard brachte die Führung über die Zeit. Sieben Punkte fehlen Vohwinkel bei vier ausstehenden Partien auf das rettende Ufer, Mintard rückt auf Rang drei.

ESC Rellinghausen – SC Reusrath 2:1 (1:0)

Ein weiterer Kracher im Abstiegskampf fand in Rellinghausen statt. Vor dem Spiel waren beide Teams punktgleich. Reusrath stand dabei auf dem ersten Abstiegsrang. Und da bleiben sie nach diesem Spiel auch erst einmal. Rellinghausen setzte sich nämlich mit 2:1 durch und damit auf drei Punkte ab. Nach der Führung von Erik May (19.) und dem Ausgleich per Eigentor durch Tobias Doil (48.), war es Giuseppe Raudino (59.) der den entscheidenden Treffer erzielte.

VfB Frohnhausen – SC Velbert 2:1 (1:0)

Einen großen Schritt zum Klassenerhalt machte der VfB Frohnhausen. Chamdin Said (45.) und Samir Lewandowski (80.) sorgten für eine 2:0-Führung. Der Anschluss für Velbert durch Albin Rec (84.) kam zu spät. Frohnhausen vergrößert den Abstand auf Abstiegsrang eins damit auf sechs Punkte, Velbert rutscht auf Rang vier.

TUSEM Essen - DV Solingen 2:4 (1:1)

Auch TUSEM Essen scheint den Abstieg nicht mehr vermeiden zu können. Emin Safikhanov brachte Sodingen in Führung (31.), ehe die Hoffnung bei Essen wieder da war. Denn Marcel Titz (42.) und Fabian Riesener (65.) drehten die Begegnung. In der Schlussphase gingen dann aber die Kräfte aus. Tarkan Türkmen (77.) und Ismail Cakici per Doppelpack (86./89.) zerstörten die Essener Hoffnungen. Sechs Punkte Rückstand sind es nun auf den ersten Nichtabstiegsplatz.