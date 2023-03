FSV Vohwinkel: Nächster Oberligaspieler unterschreibt

Der FSV Vohwinkel plant weiter sehr fleißig seinen Kader für die Saison 2023/2024. Die "Füchse" präsentierten nun schon den vierten externen Zugang, den zweiten aus der Oberliga.

Nach CSC-Kapitän Niklas Burghard wechselt auch Tobias Orth zur kommenden Saison vom Cronenberger SC zum FSV Vohwinkel. Beim Landesligisten unterschrieb Ort bis zum Sommer 2024.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde in der Jugend beim SV Bayer Wuppertal ausgebildet und schaffte in der Saison 2020/2021 den Sprung aus der Kreisliga in die Oberliga.

Dort hat Tobias Orth vor allem mit seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit über die offensiven Außenbahnen gezeigt, dass er in dieser Liga problemlos mithalten kann. In dieser Saison wurde er von einer langwierigen Verletzung geplagt, die mit Beginn der Rückrunde aber ausgeheilt ist und er somit wieder zu Einsätzen kommt.

Der FSV Vohwinkel bekommt mit dem 23-jährigen Ort, der 33 Oberligaspiele bestritt, somit einen weiteren erfahrenen Spieler dazu, der die junge Mannschaft des FSV mit anführen soll.

Tobias Orth: "Ich hatte drei sehr schöne Jahre in Cronenberg, in denen ich in meiner persönlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorne machen konnte, dies habe ich auch dem CSC zu verdanken. Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FSV, dazu hoffe ich dort einiges erreichen zu können und drücke zunächst einmal für die restliche Saison die Daumen, dass der Klassenerhalt erreicht wird."

FSV-Trainer Marc Bach: "Tobias ist ein sehr angenehmer Mensch, der mit seiner Spielweise etwas in unseren Kader bringt, was wir so aktuell nicht haben. Er wird uns mit seinem Tempo und seiner Durchschlagskraft über die Außenbahnen absolut verstärken und vor allem seine Robustheit und seine Mentalität bringen unserer jungen Mannschaft Aspekte, die wir so aktuell noch nicht haben! Es ist eine Bestätigung unserer Arbeit, auch wenn wir tabellarisch gerade nicht gut dastehen, dass die Jungs und trotzdem Zusagen und den aufgezeigten Weg mitgehen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lüntenbeck sehr viel Freude an Tobias Orth haben werden."