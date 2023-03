Landesliga Gruppe 3: VfB Frohnhausen im Abstiegskampf - „Wir planen schon zweigleisig”

Der VfB Frohnhausen befinden sich derzeit auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga Gruppe 3. Sieben Spiele bleiben Cheftrainer Issam Said und seiner Mannschaft noch, um das Ruder herumzureißen.

Der VfB Frohnhausen aus der Landesliga Gruppe 3 befindet sich derzeit mitten im Abstiegskampf. In der Tabelle belegt der VfB momentan den elften Rang und konnte in der bisherigen Saison bislang 18 Punkte sammeln. Cheftrainer Issam Said hat seine Mannschaft derweil noch nicht abgehakt.

Sieben Spiele verbleiben den Essenern noch, um die gefährdeten Ränge zu verlassen. Am vergangenen Spieltag verpassten die Frohnhauser Löwen es, sich mit einem Sieg etwas mehr Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Das Spiel gegen den Lokalrivalen von der SpVgg Steele endete mit 0:0.

Zwischen dem VfB und einem Nichtabstiegsplatz stehen derweil der SC Germania Reusrath und der ESC Rellinghausen mit jeweils 21 gesammelten Punkten. Am kommenden Spieltag geht es für Frohnhausen zum Duell gegen den direkten Konkurrenten nach Rellinghausen. Auch die Situation in Reusrath wird von Trainer Said genau beobachtet.

In Bezug auf den weiteren Saisonverlauf gab sich der VfB-Trainer zwar realistisch, dennoch hat er seine Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgehakt. „Wir planen schon zweigleisig. Wir haben es in den letzten drei Partien verpasst, einen Dreier einzufahren und das ist aus unserer Sicht einfach zu wenig”, bilanzierte Said.

VfB vor Abstiegskampf in Rellinghausen

Die letzten drei Partien von Frohnhausen endeten allesamt mit einem Unentschieden. Davor gab es zwei Niederlagen in Folge. Den letzten Dreier in der Liga konnte der VfB am 13. Spieltag beim 4:2-Auswärtserfolg beim DV Solingen einfahren.

„Das ist harter Abstiegskampf. Wenn man in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz keinen Dreier einfahren kann, dann wird es am Ende natürlich schwer. Dennoch müssen wir weiterhin an uns glauben und hart arbeiten. Es sind noch sieben Partien zu spielen und da ist alles noch machbar. Unten ist alles eng und es würde ausreichen, wenn wir nur einen Platz nach oben rutschen”, erklärte der Trainer in Bezug auf den weiteren Saisonverlauf.

Der kommende Gegner aus Rellinghausen befindet sich derzeit ebenfalls nicht in der besten Form. Aus Sicht des ESC gingen fünf von den letzten sechs Spielen verloren. Einzig die Partie gegen die SpVgg Steele am 17. Spieltag konnte mit 3:1 gewonnen werden.

Wenn wir Rellinghausen besiegen, kann die Mannschaft nochmal ins Rollen kommen. Dafür sind die Spieler stark genug. Issam Said

Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften am kommenden Spieltag könnte demnach zu einer hochspannenden Partie werden. „Unser Blick richtet sich auch nach Reusrath, um zu gucken, was da passiert. Gegen Rellinghausen müssen wir dann natürlich den wichtigen Dreier einfahren, auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Wenn wir Rellinghausen besiegen, kann die Mannschaft nochmal ins Rollen kommen. Dafür sind die Spieler stark genug”, gibt sich Said optimistisch vor dem Saisonfinale.