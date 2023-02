Landesliga Niederrhein 3: Knallstart für Adler Union - Tusem rückt an Frohnhausen ran

Der erste Spieltag nach der Winterpause hatte es in der Landesliga Niederrhein 3 gleich in sich. 31 Tore in fünf Partien und ein furioser Spitzenreiter.

Zweieinhalb Monate Pause lagen zwischen dem 15. und 16. Spieltag in der Landesliga Niederrhein 3. Und die Spieler haben gezeigt, sie hatten gleich wieder richtig Lust auf Tore. 31 Treffer fielen an diesem Spieltag. Alleine sieben in der Partie von Spitzenreiter Adler Union Frintrop beim DV Solingen. 5:2 gewann der Ligaprimus beim Vierten und behauptete souverän Platz eins. Yannick Reiners, Tommy Groll und Timo Dapprich schossen bereits nach 45 Minuten einen beruhigenden Pausenvorsprung heraus. Dapprich und Reiners erhöhten auf 5:0, ehe dann Solingen am Ende noch auf 2:5 verkürzen konnte. An der Spitze haben die Essener weiterhin nur einen Zähler Vorsprung, da auch der Zweite, die SF Niederwenigern, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Beim 4:2 gegen den VfB Frohnhausen ging es auch hier torreich zu. Paul Schütte und ein Doppelpack von Marc-Fabian Rappka stellten hier die Weichen auch früh auf einen souveränen Erfolg des Favoriten. Auch der SC Velbert auf Rang drei bleibt noch am Spitzenduo dran. Die Bergischen konnten ihre Begegnung bei der SpVgg Steele mit 3:1 gewinnen. Am Ende der Tabelle gab es Lebenszeichen von zwei Teams. Völlig überraschend gewann das bisherige Schlusslicht 1. FC Wülfrath mit 3:2 gegen den FC Remscheid. Kouadia-Wilfrid Taki war mit seinen beiden Toren der Mann des Tages. Mit neun Punkten hat Wülfrath wieder ein wenig Hoffnung. Etwas mehr Hoffnung hat TuSEM Essen. Die Mannschaft konnten im Derby den ESC Rellinghausen mit 2:1 schlagen und hat nach Punkten mit Frohnhausen gleichgezogen. Bereits am Samstag besiegte BW Mintard den SC Germania Reusrath mit 3:1. Bei acht Punkten Abstand auf den ersten Platz dürfte der Aufstieg für die Mintarder aber kein Thema mehr werden.

Zur Startseite