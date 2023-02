VfB Bottrop: Rauswurf! Kapitän und "Star" der Mannschaft Candan muss gehen

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Der VfB Bottrop hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Kapitän Fatih Candan getrennt.

Kaum hat die Restrunde in der Landesliga 2 am Niederrhein begonnen, da kam es schon zu einem Paukenschlag - personell gesehen, könnte dieser nicht größer ausfallen.

Denn beim abstiegsbedrohten VfB Bottrop kam es unter der Woche zu einem Rauswurf innerhalb der Mannschaft: Kapitän und "Star" des Teams Fatih Candan ist kein Kader-Mitglied mehr! Der Verein setzte den 33-Jährigen vor der Tür. Der ausschlaggebende Grund: Nach RevierSport-Informationen kam es nach dem 1:1-Remis im Nachholspiel gegen TuS Fichte Lintfort in der Kabine zu einem verbalen Disput mit Torwart Joel Frenzel.

Wenige Tage später gab es dann von Vereinsseite Konsequenzen für den Stürmer, der den VfB in der vergangenen Saison noch mit 31 Toren in die Landesliga schoss. Candan musste gehen!

"Ich habe jetzt noch elf Spiele und muss zusehen, dass wir Ruhe in den Laden bekommen. Da brauchen wir keine Nebenkriegsschauplätze. Zu dem Vorfall werde ich mich nicht äußern. Nur so viel kann ich verraten: Es war keine Entscheidung gegen Fatih Candan oder für Can Ucar, sondern eine für die Mannschaft, für den VfB Bottrop. Nur darum geht es in den nächsten Wochen und Monaten", betont Can Ucar gegenüber RevierSport.

Auch Alpay Cin gehört nicht mehr zum Kader des VfB Bottrop. Der Offensivspieler einigte sich mit dem Verein auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Der VfB-Trainer, der erst vor wenigen Wochen für Michael Schrank übernahm, ergänzte: "Man hat schon in der Einheit nach der Trennung von Fatih gesehen, dass uns eine große Persönlichkeit weggebrochen ist. Trotzdem war es die richtige Entscheidung für den Verein. Mit Fatih habe ich persönlich überhaupt keine Probleme und wir können immer einen Kaffee trinken gehen. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft."

Ob Candan das Kaffee-Angebot annehmen wird, bleibt fraglich. Denn der ehemalige Profi - 229 Regionalligaspiele sowie jeweils sechs Einsätze in der 3. Liga und türkischen Süper Lig - zeigte sich gegenüber der WAZ über die Entscheidung des VfB-Trainers sehr überrascht und sagte: "Er hat mir gesagt, dass er einen Spieler wie mich in seiner Mannschaft nicht gebrauchen könne. Ich habe zuerst gelacht, dachte, er macht einen Scherz."

Candan erklärte weiter: "Am Sonntag hat der Trainer noch vor der Mannschaft verkündet, dass ich seine rechte Hand auf dem Spielfeld sei. Dass die Spieler meine Art zu akzeptieren hätten."

Fakt ist: Candan gehört nicht mehr der Mannschaft an. Er will trotzdem weiter Fußball spielen, sich nun fithalten und zum 1. Juli hin bei einem neuen Klub anheuern. Dem VfB Bottrop wünscht er den Klassenerhalt. Zu diesem Ziel hatte er bis zu sein Rauswurf in 13 Einsätzen vier Tore und vier Vorlagen beigetragen. Bei bisher 21 erzielten Treffern dürfte abzuwarten sein, wie der VfB nun ohne seinen besten Scorer auskommt.

Schon am Sonntag (26. Februar, 15.30 Uhr) können die Ucar-Schützlinge beim SV Genc Osman unter Beweis stellen, dass der Trainer die richtige Entscheidung getroffen hat.