Blau-Weiß Mintard: 14-maliger Oberligaspieler verstärkt den Landesligisten

Der Mülheimer Landesligist Blau-Weiß Mintard hat sich mit einem erfahrenen Oberligaspieler verstärkt.

Die DJK Blau-Weiß Mintard kann einen Winter-Neuzugang vermelden: Ward Hasan gehört ab sofort zum Landesliga-Kader der Mülheimer. Der 24-Jährige stammt ursprünglich aus dem Saarland und bringt eine Oberliga-Erfahrung von 14 Einsätzen mit in die Aue.

"Wir freuen uns riesig, dass es so kurzfristig mit Ward geklappt hat. Im Probe-Training konnte man ganz klar sehen, dass der Junge richtig gut kicken kann. Ward kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen und wir werden sicherlich viel Freude mit ihm haben", sagt Roland Henrichs, Sportlicher Leiter in Mintard, über den Neuzugang aus dem Saarland.

Vor rund drei Jahren spielte Hasan mit dem FSV Jägersburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dort absolvierte er in der Saison 2018/2019 insgesamt 14 Partien für den Verein. Außerdem lief er für den SC Halberg Brebach in der Saarlandliga (6. Liga) auf. Zuletzt pausierte der Mittelfeldallrounder für zwei Jahre mit dem Fußball. Wegen seines Medizin-Studiums verschlug es ihn in die ungarische Hauptstadt Budapest. Dort spielte er bei einem lokalen Verein, aber: „Dann kam ja auch Corona und dann ging eigentlich nichts", erklärt Hasan.

Vor rund einem Jahr bekam er dann einen Studienplatz für Medizin an der Universität Duisburg-Essen. Ein Umzug in den Essener Stadtteil Rüttenscheid stand an. Weil das Studium viel Zeit beansprucht, war es Hasan zunächst nicht möglich, Fußball auf höherem Niveau zu spielen. Jetzt will der Mittelfeldakteuer aber wieder voll angreifen, überzeugte die DJK-Verantwortlichen auf Anhieb im Probetraining und ist froh beim Mülheimer Landesligisten zu sein.

"Ich habe nach Vereinen in meiner Umgebung geschaut und da ist mir Mintard sofort aufgefallen. Nach zwei absolvierten Probe-Einheiten habe ich direkt gemerkt, dass es passt. Die Mannschaft besteht ausschließlich aus guten Charakteren und ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt", sagt der neue Mintarder aus dem Saarland.