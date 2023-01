Halle Duisburg: Genc Osmans Trainer und Spieler voller Stolz

Der SV Genc Osman hat die 35. Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. Trainer Ilyas Basol war stolz auf seine Mannschaft. Goalgetter Haluk Türkeri zeigte eine starke Leistung.

Am Finaltag der 35. Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg schlug der SV Genc Osman Duisburg den VfB Homberg in einem packenden Finale. Nach dem Schlusspfiff nahm Torjäger Haluk Türkeri freudestrahlend den Pokal entgegen. Cheftrainer Ilyas Basol war nach dem Erfolg voll des Lobes in Bezug auf seine Mannschaft. Alle Infos zu den Spielen vom Finaltag gibt es hier.

Oberligist und Hallen-Rekordmeister VfB Homberg ging als klarer Favorit in das Finale, dennoch schaffte Genc Osman aus der Landesliga Niederrhein Gruppe 2 die Überraschung und besiegte den VfB im Neunmeterschießen. SV-Trainer Basol hatte seine Mannschaft im Vorfeld gut eingestellt.

„Wir sind mit einem klaren Ziel bei diesem Wettbewerb angetreten. Wir haben immer gesagt, dass wenn wir unsere Freizeit dafür opfern, dann wollen wir auch vernünftigen Fußball spielen. Unsere Prämisse war nicht unbedingt, dass wir das Turnier gewinnen, aber die Leute sollten zumindest mitbekommen, dass wir alles für diese Stadt, die Organisatoren und den verstorbenen Herrn Thomas tun”, bilanzierte der Trainer.

Basol weiter: „Es hat sich natürlich alles hochgeschaukelt und wir haben gemerkt, dass bei diesem Turnier etwas geht. Wir haben gut gespielt und nicht alle Mannschaften waren top besetzt, was schade ist, jedoch haben wir immer an uns geglaubt. Nachdem wir am ersten Tag alles klar gemacht haben, habe ich zu den Jungs gesagt, dass Homberg die einzige Mannschaft ist, die uns gefährlich werden kann und wenn wir unser Ding durchziehen, werden wir im Finale auf sie treffen. So ist es dann auch gekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen Homberg im Finale standen und unterm Strich war es schon okay, dass wir sie auch mal schlagen.”

Haluk Türkeri schießt Genc Osman zum Titel

Einen Löwenanteil am Titelgewinn von Genc Osman hatte SV-Topstürmer Haluk Türkeri. Am Finaltag schoss der Stürmer, der unter anderem in seiner Vergangenheit in der türkischen ersten Liga auf Torejagd ging, seine Mannschaft mit sieben Treffern zum Titel. Insgesamt erzielte der 36-jährige während der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft 15 Tore.

„Wir haben sehr viel Spaß gehabt und gegen sehr gute Mannschaften gespielt. Wir haben uns in jedes Spiel richtig reingehämmert und im Finale verdient das Neunmeterschießen für uns entschieden. Wir wollten den Sieg unbedingt und das ist uns auch gelungen. In den letzten Jahren hat Genc Osman schon einige Finalspiele verloren, deshalb ist es umso schöner, bei meinem Debüt in dieser Halle den Pokal in den Händen halten zu können”, erklärte Türkeri im Anschluss an die Hallenstadtmeisterschaft.