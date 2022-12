LL NR 3: Nach Umbruch: So bewertet Niederwenigerns Trainer die Hinserie

Die Sportfreunde Niederwenigern haben sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein stark rehabilitiert. Nach der Hinrunde steht Platz zwei zu Buche.

SF Niederwenigern-Trainer Marcel Kraushaar über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

Unser Fazit fällt sehr positiv in allen Bereichen aus. Wir haben uns, nach dem wir einen kleinen Umbruch hatten, auf die Fahne geschrieben, die Identität des Vereins herauszuarbeiten und in der ersten Mannschaft relativ schnell ein Gefüge zu haben, was dafür steht. Rein sportlich sind wir mehr als zufrieden. Das Ziel war, in der Landesliga anzukommen.

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

Es wird welche geben in kleinen Bereichen. Wir werden möglicherweise einen oder zwei Spieler dazubekommen, aber das ist noch nicht spruchreif. Auf der Abgangsseite soll es keinen geben.

…die Ziele für 2023:

Da hat sich nichts verändert. Wir bleiben bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben in der Mannschaft und im Verein besprochen, keinerlei Anpassungen betreiben zu wollen. Wir wollten eine junge Mannschaft haben, die nicht so viel Erfahrung auf dem Platz hat. Der wollen wir Zeit geben. Die Tabelle ist nicht so wichtig.

…die Vorbereitung:

Wir starten mit zwei Hallenturnieren, erst mit der Essener, dann der Hattinger Hallenstadtmeisterschaft. In der Woche darauf beginnen wir mit dem Training. Genauer gesagt am 11. Januar. Unser ganzer Plan ist sehr angenehm. Wir haben versucht, eine gute Mischung aus Landesliga, Westfalenliga und Bezirksligisten herzustellen.