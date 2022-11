Landesliga: Knappmann-Klub verpflichtet Oberligaspieler

Der Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard hat sich in diesen Tagen mit einem Spieler aus der Oberliga Niederrhein verstärkt.

Verstärkung für die Defensive der DJK Blau-Weiß Mintard: Paul Hollstein wechselt vom Oberligisten MSV Düsseldorf in die Aue. Der 22-Jährige ist bereits für die letzten drei Meisterschaftsspiele dieses Jahres spielberechtigt.

Hollstein, der auf 14 Einsätze in der Oberliga kommt, kann sowohl in der Innenverteidigung, auf der Sechser-Position als auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden. "Ich habe in Mintard mittrainiert und war sofort überzeugt von der Mannschaft und ‚Knappi‘. Ich möchte mich hier persönlich weiterentwickeln und dem Team beim Erreichen der gesteckten Ziele helfe", sagt der Defensivspezialist selbst zu seiner Verpflichtung.

Und für Hollstein gibt es bei seinem Wechsel nach Mintard-Mülheim auch ein Wiedersehen mit alten Gesichtern. Mit dem grade erst verpflichteten Co-Trainer Kevin Weber arbeitete er bereits beim MSV Düsseldorf zusammen.

DJK-Trainer Christian Knappmann: "Paul ist ein Glücksfall für uns, weil er offene Baustellen schließt. Physische Robustheit, präzises Passspiel und das defensive Kopfballspiel gehören zu seinen fußballerischen Stärken. Auch seine aufgeräumte und klare Persönlichkeit werden uns bereichern."

Eine enge Freundschaft verbindet ihn zudem mit Stürmer Moreno Mandel. Die beiden spielten in der Jugend beim VfR Fischeln zusammen. Danach trennten sich ihre Wege – jedoch nur fußballerisch. "Der Kontakt ist nie abgerissen und wir sind nach wie vor beste Freunde. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt wieder in einem Team sind", betont Hollstein.

Doch nicht nur der VfR Fischeln zählt der Kettwiger zu seinen ehemaligen Stationen. Vor seinem Wechsel zum MSV Düsseldorf lief der gebürtige Essener Hollstein für den TVD Velbert in der Oberliga auf. Und sogar nach Spanien verschlug es ihn bereits.

Dort kickte der Defensivakteuer von 2019 bis 2020 in der vierten Liga beim Vélez CF. Hollstein: "Das war nach dem Abi eine unglaubliche Erfahrung in Spanien zu wohnen und den ganzen Tag Fußball zu spielen. Jedoch habe ich dann eingesehen, dass ich neben dem Fußball ein zweites Standbein brauche und studiere aktuell in Düsseldorf."

Der Tabellen-Sechste Mintard empfängt am Sonntag (15.30) Uhr den Tabellen-Siebten Wermelskirchen.