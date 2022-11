Landesliga Niederrhein 3: Frintrop setzt sich ab, Verfolger patzen, Frohnhausen rutscht ab

Während Adler Union Frintrop auch am 11. Spieltag der Landesliga Niederrhein souverän siegte, patzten viele Verfolger. Frohnhausen rutscht weiter ab.

DJK Adler Union Frintrop – SV Wermelskirchen 5:1 (2:0)

Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße und fertigte den Tabellenfünften aus Wermelskirchen mit 5:1 ab. Maximilian Tißen sorgte mit einem Doppelpack schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse (17./44.). Nach der Pause schraubten Elias Brechmann (49.), der führende der Torjägerliste Yannick Reiners (52.) und Tim Bönisch (63.) das Ergebnis in die Höhe.

Den Ehrentreffer für Wermelskirchen erzielte Ali Eren Eryürük (80.). Frintrop gewann also dieses für sie enorm wichtige Spiel, denn mit einer Niederlage hätten nur noch zwei Punkte zwischen den Teams gelegen, jetzt sind es ganze acht.

SF Niederwenigern – FSV Vohwinkel 1:0 (1:0)

Der Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern findet in der Landesliga immer besser in die Spur und ist nun seit vier Spielen ungeschlagen. Gegen den FSV Vohwinkel gewannen das Team von Marcel Kraushaar mit 1:0 durch einen Treffer von Sascha Friedrich (37.). Durch die drei Punkte schiebt sich Niederwenigern auf den zweiten Tabellenplatz, zwei Punkt vor Mintard. Spitzenreiter Frintrop ist noch vier Punkte entfernt.

DJK Blau-Weiß Mintard – SpVgg Steele 3:3 (2:2)

Und auch das Team von Christian Knappmann patzte im Aufstiegsrennen. Gegen das Kellerkind SpVgg Steele reichte es nur zu einem 3:3-Unentschieden. Dabei startete die Begegnung gut für die Mintarder. Shogo Tabata (16.) und Moreno Mandel (23.) brachten die Blau-Weißen mit 2:0 in Führung.

Doch noch vor der Pause glich Steele durch einen Doppelpack von Ilias Elouriachi aus (28./45.). Wiederum Mandel besorgte zur Mitte der zweiten Halbzeit die erneute Führung (76.). Das letzte Wort hatte schlussendlich dann aber Steele in Person von Timo Nickel (88.). Durch den Punktverlust zieht Niederwenigern an Mintard vorbei auf Rang zwei und auch Frintrop enteilt dem Knappmann-Team auf sechs Zähler.

SC Velbert – FC Remscheid 1:0 (1:0)

Der SC Velbert gewann gegen den FC Remscheid mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Andri Buzolli in der 37. Spielminute. Remscheid ist damit seit drei Ligaspielen ohne Sieg und verliert den Anschluss an die oberen Plätze. Spitzenreiter Adler Union Frintrop ist nun schon auf sieben Zähler von dannen gezogen.

SC Reusrath – VfB Frohnhausen 4:2 (1:1)

Der VfB Frohnhausen rutscht durch eine 2:4-Niederlage gegen den SC Reusrath immer tiefer in den Tabellenkeller und steht nun auf dem drittletzten Platz. Dabei lagen die Löwen bis zur 78. Minute sogar mit 2:1 in Front. In den Schlussminuten fiel dann aber erst der Ausgleich durch Maximilian Steinebach (78.), ehe er den lupenreinen Hattrick und Sieg mit zwei weiteren Toren klarmachte (90./90+2).

Die Weiteren Ergebnisse im Überblick:

1. FC Wülfrath – TUSEM Essen 0:2 (0:2)

DV Solingen – ESC Rellinghausen 4:1 (0:0)