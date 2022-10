SV Genc Osman: Trainer-Rücktritt in der Landesliga - so sieht die Nachfolge aus

In der Landesliga Niederrhein 2 kam es zu einem Trainer-Rücktritt. Der SV Genc Osman Duisburg ist betroffen.

Veränderung auf dem Trainerposten des SV Genc Osman Duisburg. Haluk Piricek ist nicht länger als Chefcoach des Landesligisten aus Duisburg tätig. Der 46-Jährige hat sein Amt Anfang dieser Woche zur Verfügung gestellt, wie Sportchef Ilyas Basol erklärte. Der 46-Jährige hatte im Sommer 2021 übernommen. In der Vorsaison landete Genc Osman unter seiner Regie am Ende auf dem achten Tabellenplatz.

Private und zeitliche Gründe seien ausschlaggebend für die Entscheidung Piriceks gewesen, teilte Basol mit. Er selbst tritt die Nachfolge an - zumindest wird er in den nächsten Wochen interimsweise an der Seitenlinie stehen. "Erst mache ich das bis zur Winterpause", so Basol. "Was danach folgt, werden wir sehen."

Basol ist in der Vergangenheit schon häufiger eingesprungen. Er übernimmt das Team nach einem mäßigen Saisonstart. In den ersten sieben Spielen hat Genc Osman sieben Punkte geholt und nur zwei Siege gefeiert. Die Duisburger belegen den zehnten Tabellenplatz und stehen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem PSV Wesel-Lackhausen auf einem Nichtabstiegsplatz.

Vor allem an der Defensive wird Basol arbeiten müssen. Die Neumühler haben bereits 15 Gegentore kassiert. Viel Zeit bietet sich nicht: Schon am Freitagabend (14. Oktober, 20 Uhr) empfängt der SV den Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt. Und danach stehen die richtungsweisenden Kellerduelle mit den Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter und Wesel-Lackhausen an.