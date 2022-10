Rellinghausen-Trainer Behnke vor Derby in Frohnhausen: "Die Luft muss brennen!"

Das Spiel gegen den VfB Frohnhausen ist das dritte Derby für den ESC Rellinghausen in der laufenden Saison. "Bislang brannte in den Derbys bei uns gar nichts", sagt ESC-Trainer Sascha Behnke.

An Derbys mangelt es der Landesliga Niederrhein 3 nicht. Für den ESC Rellinghausen – der bereits zwei Derbys hinter sich hat – ist es am Wochenende mal wieder so weit: Es geht zum VfB Frohnhausen, über die Rellinghausens Trainer Sascha Behnke sagt: „Frohnhausen ist Frohnhausen. Sie kommen immer über die Emotion und haben natürlich auch zwei, drei sehr gute Einzelspieler“, erzählt der 43-Jährige.

Dabei denkt er insbesondere an die VfB-Spieler Issa Issa und Chamdin Said, die man trotz ihres Alters nicht überschätzen dürfe. Issa ist 38 Jahre alt und verfügt über Regionalliga-Erfahrung (80 Spiele für Uerdingen und Dortmund II), Said ist 34 Jahre alt, kommt nach 6 Spielen bereits auf 10 Saisontore und war ebenfalls in der Regionalliga aktiv (30 Spiele für Essen und Verl).

Einstellungsproblem beim ESC Rellinghausen?

„Die Mannschaften kennen sich. Die Trainer kennen sich. Bei einem Derby ist immer Reiberei dabei – im positiven Sinne“, meint Behnke im Hinblick auf das Wochenende, muss dann aber hinzufügen: „Wobei bei uns der Derbycharakter bislang gefehlt hat. In einem Derby muss die Luft brennen, bisher hat da bei uns noch gar nichts gebrannt."

Damit spielt der ESC-Trainer auf die bisherigen Derbys seiner Mannschaft an – gegen TuSEM Essen und die SpVgg Steele 03/09 gab es jeweils ein Unentschieden. Und er spielt auf ein Einstellungsproblem seines Teams an: „Es bringt nichts, wenn der Trainer wie ein HB-Männchen herumhüpft, aber die Mannschaft nicht mitzieht. Dann passt es bei dem ein oder anderen mit der Einstellung nicht“, ärgert sich Behnke, der seiner Mannschaft zum Saisonstart kein gutes Fazit ausstellt.

Immerhin: Am vergangenen Spieltag gab es einen 4:2-Sieg gegen den SV 09/35 Wermelskirchen, obwohl einige Stammspieler aufgrund von Verletzungen und Sperren fehlten. Aktuell befinden sich die Rellinghäuser genau im Tabellenmittelfeld, auf Platz 7. Mal sehen, ob in Frohnhausen am kommenden Sonntag (09.10.) die Hütte brennt. Anpfiff in der Helmut-Rahn-Sportanlage ist um 15 Uhr.