LL NR: Oberhausener Vereine an der Spitze, Frintrop erstmals geschlagen

In den Landesligen stand der dritte Spieltag auf dem Programm. In Gruppe 2 dominieren Arminia Klosterhardt und Sterkrade-Nord, bei Union Frintrop gab es viele Tore und Karten.

Landesliga Niederrhein 2:

Die Oberhausener Vereine dominieren den Saisonstart. Mit je sieben Punkten aus den ersten drei Spielen und einem Torverhältnis von 5:1 stehen Arminia Klosterhardt und die Spvgg. Sterkrade-Nord gemeinsam an der Tabellenspitze.

Arminia Klosterhardt entschied am Sonntagnachmittag die Partie beim Mülheimer FC mit 2:1 (2:0). Für die Arminen unter der Leitung von Ex-RWO-Profi Marcel Landers trafen in der ersten Hälfte Serhat Sat (24.) und Deniz Erdem (36.). Der Anschlusstreffer von Delowan Nawzad (75.) brachte nochmal Spannung rein, aber die Klosterhardter setzten sich durch.

Auch bei den Nordlern ließ die Entscheidung der Partie lange auf sich warten. Beim 2:0 (0:0) beim TSV Wachtendonk-Wankum sorgte Damian Vergara Schlootz (67.) für die Führung, den Schlusspunkt besorgte Ali Al-Hakim erst in der Nachspielzeit. Der VfB Bottrop schoss sich beim 5:2 über Genc Osman Duisburg zur besten Offensive und zum zweiten Saisonsieg, am unteren Tabellenende blieb der PSV Wesel-Lackhausen mit dem 1:3 in Dingden punktloses Schlusslicht.

Landesliga Niederrhein 3:

Aufsteiger Adler Union Frintrop musste nach einem wilden Schlagabtausch seine erste Niederlage in der Landesliga hinnehmen. Am Ende hieß es an der Frintroper Straße 4:5 (1:4) gegen DV Solingen. Tayfun Uzunlar (14.), Ismail Cakici (35., 45.) und Sufian Abou Laila (43.) hatten die deutliche Gästeführung herausgeschossen, doch der Aufsteiger bewies Moral und kam nach dem 1:4 per Elfmeter von Yannick Reiners noch vor der Halbzeit (45.+4) auch nach dem Wechsel näher ran. Einen Doppelschlag von Luca Mario Pirredda (54., 55.) konterte Yuji Adachi (67.), der 4:5-Anschluss durch Reiners‘ zweiten Elfmetertreffer (90.+5) kam zu spät. In der Nachspielzeit kassierten die Gäste noch drei (!) Platzverweise (2 Rot, 1 Gelb-Rot).

BW Mintard (3:0 beim SC Reusrath) und die Sportfreunde Niederwenigern (2:1 beim VfB Frohnhausen) marschieren mit jeweils sieben Zählern an der Tabellenspitze, im Keller bleiben der 1. FC Wülfrath (1:4 in Remscheid) und der FSV Vohwinkel, der trotz langer Überzahl in der zweiten Halbzeit mit 2:3 in Wermelskirchen unterlag, punktlos.

Bereits am Freitag hatte ein wildes Essener Derby auf dem Programm gestanden. Der ESC Rellinghausen und TUSEM Essen trennten sich 3:3 (2:0). Zunächst hatten Erik May (13.) und Niklas Nadolny (35.) Rellinghausen 2:0 in Führung gebracht, ehe TUSEM die Partie durch Dominik Alt (60.), Lukas Reppmann (71.) und Daniel Zurmühlen (80.) in ein 2:3 drehte. Doch der Schlusspunkt blieb den Hausherren vorbehalten, in der Nachspielzeit rettete Dominik Huxholt dem ESC vom Elfmeterpunkt einen Zähler.

Landesliga Niederrhein 1:

Hier alle Ergebnisse des 3. Spieltags im Überblick: