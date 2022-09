Die DJK Blau-Weiß Mintard hat am Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren. Christian Knappmann glaubt an die Aufstiegschancen seiner Mannschaft.

Nachdem sich die DJK Blau-Weiß Mintard am ersten Spieltag der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 in einem torreichen Spiel 5:5-Unentschieden vom VfB Frohnhausen trennte, konnten die Mülheimer am vergangenen Sonntag ihren ersten Saisonsieg einfahren. Gegen den FC Remscheid, der mit einem 9:0-Sieg gegen den DV Solingen im Rücken nach Mülheim reiste, stand es nach Abpfiff 2:0 für die Blau-Weißen.

Mintard-Trainer Christian Knappmann sah ein dominantes Spiel seiner Mannschaft, die in der ersten Halbzeit durch zwei Abseitstore und einem Lattentreffer an der Führung scheiterte. Erst nach dem Wiederanpfiff gelangen die entscheidenden Treffer, durch die die DJK auf den vierten Tabellenplatz vorrückte.

Knappmann zeigt sich zufrieden mit dem Start in die neue Landesliga-Spielzeit: „Wir haben jetzt einen Zwei-Punkte-Schnitt, das ist auch unsere Messlatte. Letztes Jahr stand man mit so einem Schnitt auf Platz eins. Insgesamt ist es also ein gelungener Auftakt.“

„Die Intensität im Spiel gegen den Ball gefällt mir gut. Auch, dass die Mannschaft meinen pragmatischen Spielstil umsetzt. Wir haben aber noch Schwankungen im Spiel, das müssen wir in den nächsten Wochen noch abstellen“, lautet das Fazit nach den ersten beiden Partien.

Am kommenden Sonntag (11. September, 15:30 Uhr) steht die Auswärtspartie beim SC Germania Reusrath an, der mit einem Unentschieden und einer Niederlage zurzeit auf dem zehnten Rang liegt. „So schwach wie der Tabellenplatz es vermuten lässt, ist Reusrath beileibe nicht. Sie haben ihre Qualitäten und wir fahren mit einer großen Portion Respekt hin“, schätzt Knappmann die bevorstehende Aufgabe ein. Auch das anschließende Spiel hat der Coach der Blau-Weißen bereits im Blick, denn beim Duell gegen die DJK Adler Union Frintrop (18. September, 15:15 Uhr) kommt es nicht nur zu einem Derby, auch ein Spitzenspiel wäre beim derzeitigen Tabellenstand denkbar. Der Fokus liegt aber erstmal auf den drei Punkten gegen Reusrath, betont der Trainer der Blau-Weißen.

Das Spiel gegen Frintrop könnte dann auch eine erste richtungsweisende Partie hinsichtlich des Oberliga-Aufstiegs sein, dem man in Mintard bekanntlich nicht abgeneigt ist. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Ich denke, dass wir die Chance haben aufzusteigen, die haben aber vier oder fünf andere Mannschaften auch. Der Aufstieg wäre die Krönung, ist aber kein Muss. Wir haben auf jeden Fall Bock, darum zu spielen und arbeiten jeden Tag hart dafür“, schaut Knappmann mit Vorfreude auf den weiteren Saisonverlauf.