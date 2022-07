TUSEM Essen: Aufsteiger braucht die nächste Sensation

Im Sommer gelang TUSEM Essen überraschend der Aufstieg in die Landesliga 3. Die neue Saison wird eine große Herausforderung, der Kader steht bereits.

Überraschend für viele gelang TUSEM Essen der Aufstieg in die Landesliga Niederrhein 3. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison. "Klar, die Euphorie ist riesig. Die Jungs brennen auf die Landesliga", freut sich auch Trainer Carsten Isenberg über die erfolgreiche Vorsaison.

"Wir haben auch einige Spieler, die schon dort gespielt haben, aber vielleicht nicht die größte Rolle hatten. Nun wollen natürlich alle beweisen, dass sie dort bestehen und Akzente setzen können." Auch der Trainer ist persönlich sehr ambitioniert: "Für mich ist es der nächste Schritt. Ich bin sehr ehrgeizig und wollte unbedingt in diese Liga, das gleiche gilt für mein Trainerteam. Wir gehen das Abenteuer mit voller Leidenschaft an."

Aufstiegsmannschaft bleibt fast komplett zusammen

In der Landesliga wird TUSEM als Außenseiter an den Start gehen, die Mittel für ganz große Zugänge sind nicht da. Allerdings blieb die Aufstiegsmannschaft nahezu komplett erhalten. "Dazu haben wir spannende junge Spieler verpflichtet, die frischen Wind bringen und den Konkurrenzkampf anheizen werden. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Kader", beschreibt Isenberg die Personalplanung, die "im Prinzip schon lange abgeschlossen ist. Wenn sich noch jemand meldet, der zu uns passt und definitiv weiterhilft, schaue ich mir das gerne an, aktiv auf der Suche sind wir aber nicht mehr."

Vier Abstiegsplätze und viele Favoriten in der Gruppe

Am 28. August startet TUSEM bei Oberliga-Absteiger SC Velbert direkt mit einem Schwergewicht der Liga. So schätzt es jedenfalls Isenberg ein, der eine starke Gruppe erwartet. "Als Favoriten sehe ich auf jeden Fall die Absteiger Niederwenigern und SC Velbert. Dazu haben sicherlich auch Mintard, Remscheid und Rellinghausen Ambitionen, auch Adler Union halte ich für sehr stark. An diesem breiten Favoritenfeld sieht man schon, wie stark diese Liga ist", schätzt der Trainer die Konkurrenz sehr hart ein.

Entsprechend sieht auch das Programm in der Vorbereitung aus: "Ein großes Thema dieser Vorbereitung wird die Physis sein. Wir müssen in dieser Liga 90 Minuten marschieren können, um mit unseren Möglichkeiten maximal unangenehm zu sein.“ Außerdem ist auch der Modus eine Herausforderung. Bei einer nur 14 Mannschaften großen Liga steigen gleich die vier Letztplatzierten ab. „In der Gruppe wäre ein Klassenerhalt für uns eine ähnliche Sensation wie der Aufstieg. Das muss man mit unseren Rahmenbedingungen so klar sagen“, weiß Isenberg daher auch.

Verstecken will sich der Aufsteiger aber nicht. "Wir werden von Tag eins an hart arbeiten, um diese Sensation zu schaffen. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir keine Laufkundschaft sein werden. Es wird, wie auch in der letzten Saison, sehr unangenehm gegen uns“, kündigt der 38-Jährige einen harten Kampf an.