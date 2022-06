Landesliga: Unterrath hält die Klasse, Speldorf muss absteigen

Die letzte Entscheidung im überregionalen Fußball am Niederrhein ist gefällt: Der VfB Speldorf steigt in die Bezirksliga ab. Unterrath hält die Klasse.

Der VfB Speldorf muss nach drei Jahren in der Landesliga in die Bezirksliga absteigen. Das ist das Ergebnis des letzten Relegationsspiel um den letzten Platz in der Landesliga ergeben. Bei der SG Unterrath unterlag die Mannschaft von Trainer Julien Schneider mit 0:2 und hat damit den Klassenerhalt verpasst. In der Dreierrelegation, in der der VfL Tönisberg nach zwei 0:3-Niederlagen gegen beide Gegner bereits feststand, belegte Speldorf am Ende nur den zweiten Platz, der nicht reicht.

Unterraths talentierter Abwehrspieler Anes Danijali brachte die Düsseldorfer vor 500 Zuschauern am Franz-Rennefeld-Weg mit einem unhaltbaren Freistoßtreffer nach 18 Minuten in Führung. Obed-Samuel Adjamah sorgte kurz nach der Halbzeitpause für das 2:0 (61.). In den letzten 25 Minuten agierten die Speldorfer dabei sogar in Unterzahl, nachdem Unterraths Mohammed Faiz wegen wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Mehr als zwei Lattentreffer waren für die Speldorfer am Ende jedoch nicht drin.

Der VfB Speldorf muss somit in die Bezirksliga absteigen. So tief hat der Verein seit den 70er Jahren nicht mehr gespielt. Noch in der Saison 18/19 haben die Mülheimer in der Oberliga Niederrhein gespielt. Die SG Unterrath, trainiert übrigens vom ehemaligen Kray- und FSV-Duisburg-Trainer Muhammet Isiktas, können nun für die Landesliga planen.

Dass diese Relegation überhaupt stattfand, war eine Folge des freiwilligen Rückzugs des TV Jahn Hiesfeld. Die Dinslakener treten trotz Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein in der kommenden Saison in der Bezirksliga an. In der Liga zuvor hatten alle Mannschaften den elften, also den eigentlich planmäßigen ersten Abstiegsplatz belegt.