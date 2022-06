Landesliga Niederrhein 3: Genc Osman mitten in den Planungen für die neue Saison

Der Landesligist SV Genc Osman sichert sich mit Emre Terzi und Hakan Uzun für die kommende Spielzeit die Dienste von gleich zwei Spielern für die linke Außenbahn.

Nachdem der SV Genc Osman in dieser Saison im gesicherten Mittelfeld in der Landesliga Gruppe 3 einlaufen konnte, plant man nun für die neue Spielzeit. Dafür hat man sich laut WAZ die Dienste von Emre Terzi von TuS Fichte Lintfort sichern können. Der 25-jährige Linksverteidiger hat diese Saison 17 Partien in der Landesliga gemacht und erzielte dabei einen Treffer.

Zudem kehrt ein ehemaliger Spieler zurück an alte Wirkungsstätte. Mit Hakan Uzun verschlägt es einen alten Bekannten zurück an den Heinrich-Hamacher-Sportpark. Uzun schnürrte bereits in der Saison 2019/2020 die Schuhe für den Duisburger Landesligisten, ehe es ihn zum Stadtrivalen FSV Duisburg verschlug. Von dort wechselte er im vergangenen Sommer zum Genc-Ligakonkurrenten Blau-Gelb Überruhr mit denen er den Abstieg hinnehmen musste. In der Jugend kickte der 24 jährige für den MSV sowie für Schalke 04. Uzun spielt ebenso wie Terzi auf der linken Verteidigungsseite.

Auf der anderen Seite verlassen drei Kaderspieler den Verein. Mit Tekin Mang, Can Funke und Berkay Basri Ersöz verlassen drei kaum zum Zuge gekommenen Akteure den Revierklub.