SF Hamborn: Das sagt der Trainer zum Oberliga-Aufstieg

Die Sportfreunde Hamborn haben am vorletzten Spieltag der Landesliga 3 Niederrhein mit dem 3:1-Sieg gegen den Duisburger SV 1900 den Oberliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Bis zum 25. Spieltag blieb der ESC Rellinghausen den Sportfreunden Hamborn im Rennen um den Oberliga-Aufstieg auf den Fersen. Zwei Punkte trennten die beiden Mannschaften. Der ESC patzte mit einem torlosen Unentschieden beim FC Remscheid, währenddessen gewannen die Sportfreunde mit 3:1 gegen den Duisburger SV 1900 und brachten den Aufstieg in trockene Tücher.

Hamborn-Trainer Julian Berg führte nach seiner Amtsübernahme die Mannschaft wieder in die Spur und gewann alle drei bisherigen Liga-Spiele. Berg kommentierte den Derbysieg: „Wir wussten, dass wir einen defensiv sehr geordneten Gegner vorfinden werden und geduldig spielen müssen. Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir angesprochen haben und die Chancen konsequent genutzt.“

Nachdem der letzte Schritt in Richtung Aufstieg gelungen war, wurde standesgemäß gefeiert. „Wir haben uns hinterher noch an der Anlage getroffen und gemeinsam gegessen. Die Spieler waren noch bis fast zwei Uhr unterwegs, aber viele sind auch müde gewesen. Die warmen Temperaturen haben Kraft gekostet.“

Am 27. Juni werden die Duisburger mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Niederrhein starten. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie stark die Liga ist, das ist ein großer Schritt. Wir freuen uns und werden mit einer schlagkräftigen Mannschaft an den Start gehen“, blickte der Trainer auf die neue Herausforderung und nannte zugleich noch notwendige Veränderungen: „Der Kader war zuletzt sehr dünn. Da müssen wir uns in der Spitze und der Breite besser aufstellen, um so eine Verletztenmisere besser auffangen zu können. Ich denke, dass zu den bisherigen Neuverpflichtungen noch zwei bis drei Spieler dazukommen werden.“

Bevor sich die Spieler in den Urlaub verabschieden, steht am kommenden Wochenende noch der letzte Spieltag zuhause gegen Blau-Weiß Mintard (22. Mai, 15 Uhr) und zwei Tage später das Spiel um Platz drei im Kreispokal bei der GSG Duisburg (24. Mai, 19:30 Uhr) an.