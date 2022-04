Landesliga Niederrhein 3: Jetzt will der Mülheimer FC den Aufstieg

Der Mülheimer FC gewann die vergangenen beiden Partien in der Landesliga 3 Niederrhein. Trainer Daniele Autieri rief zum Saisonendspurt neue Ziele aus.

Am vergangenen Sonntag gewann der Mülheimer FC in der Landesliga 3 Niederrhein mit 5:2 gegen Blau-Weiß Mintard. Nach drei sieglosen Spielen war es der zweite Sieg in Folge für den MFC. Der Landesligist steht nun mit 40 Punkten auf Platz zwei und hat nur einen Zähler Rückstand auf den Tabellenersten Sportfreunde Hamborn.

Mülheim-Trainer Daniele Autieri, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, erklärte nach dem Erfolg über Mintard: „Wenn man das Ganze sieht, war es ein verdienter und beeindruckender Sieg. Durchhänger sind normal. Wenn so viele Spiele ausfallen, ist es schwer, das immer zu kompensieren. Die Stimmung ist so gut wie lange nicht mehr, auch die Disziplin wurde wieder besser. Man hat uns in den letzten Wochen abgeschrieben, jetzt im Endspurt ist die Mannschaft voll da.“

Während der Saison hielt sich der 36-Jährige mit ambitionierten Aussagen zurück und verwies stets darauf, dass der MFC ein Aufsteiger sei. Doch nach den jüngsten Erfolgen will der Coach jetzt ganz oben angreifen und sagt: „Wir wollen am Ende auf Rang eins stehen. Wenn ich drei Spieltage vor Schluss die Möglichkeit habe aufzusteigen, möchte ich auch alles dafür geben. Wir schreiben hier Geschichte, so gut war der Verein noch nie. Wenn wir aufsteigen, wäre das eine Sensation. Die Mannschaft glaubt an sich, das könnte zum Schluss ein ausschlaggebender Punkt sein.“

Das Restprogramm der Mülheimer (ESC Rellinghausen, VfB Speldorf, FC Remscheid) hat es in sich. Für den Deutsch-Italiener spielt das aber keine Rolle, er freue sich sogar auf die schweren Partien. „Wir stellen uns jeder Aufgabe, dafür lebt ein Fußballer doch. Ich spiele lieber gegen die oberen als die unteren Mannschaften.“

Am kommenden Wochenende pausiert die Landesliga 3 Niederrhein. Für den Mülheimer FC geht es trotzdem weiter, am Freitag steht das Halbfinale des Kreispokals (29. April, 19:30 Uhr) auf dem Programm. Der Gegner ist kein Geringerer als der direkte Aufstiegskonkurrent SF Hamborn. Im Ligabetrieb geht es anschließend beim ESC Rellinghausen (8. Mai, 15 Uhr) weiter.