Fünf Teams mischen mit: Irrer Aufstiegskampf in der Landesliga Niederrhein 3

Noch vier Spieltage sind in der Landesliga Niederrhein 3 zu spielen. Es zeichnet sich ein irrer Aufstiegskampf ab. Fünf Teams mischen im Kampf um die Oberliga mit.

In der Landesliga Niederrhein 3 geht es in die heiße Phase. Noch vier Spieltage stehen an und sowohl im Abstiegs- als auch im Aufstiegskampf wird es bis zuletzt spannend bleiben. Der Abstand zwischen dem VfB Frohnhausen auf dem ersten Abstiegsplatz und der Tabellenspitze beträgt elf Punkte.

An der Spitze liefern sich die Sportfreunde Hamborn und der ESC Rellinghausen mit jeweils 38 Punkten auf dem Konto ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei sah es bis vor kurzem so aus, als würde Hamborn das Rennen für sich entscheiden. Doch die Duisburger konnten ihre letzten vier Spiele – darunter auch das 3:4 gegen Rellinghausen - nicht gewinnen, sodass der ESC gleichziehen konnte. Auch wenn Hamborn das bessere Torverhältnis hat, führt Rellinghausen die Liga an, da das Team von Sascha Behnke den direkten Vergleich für sich entscheiden konnte.

Verfolger dicht auf den Fersen

Da nicht nur Hamborn, sondern auch Rellinghausen zuletzt patze (1:3 gegen Genc Osman und 2:2 gegen Frohnhausen) lauern direkt hinter den beiden Spitzenteams schon der Mülheimer FC (37 Punkte) und Blau-Weiß Mintard (36 Punkte). Und auch der FC Remscheid (34 Punkte) ist noch nicht abgeschrieben.

Direkte Duelle stehen an

Zudem stehen noch einige direkte Duelle an. Rellinghausen trifft noch auf Mülheim (8. Mai) und Remscheid (15. Mai), Hamborn hat am letzten Spieltag Mintard zu Gast. Mit drei Partien gegen die drei Letzten der Liga (SV Burgaltendorf, Blau-Gelb Überruhr, Duisburger SV) haben die Sportfreunde das vermeintlich leichteste Restprogramm.

Vor allem wird es aber spannend sein zu sehen, wie das Team auf die Entlassung von Stefan Janßen reagiert. In Mülheim kommt es bereits am Sonntag (24. April, 15:15 Uhr) zum direkten Duell – die Elf von Christian Knappmann ist zu Gast. Am 22. Mai kommt dann der FC Remscheid zum letzten Saisonspiel.

Langweilig wird es in der Landesliga 3 die nächsten Wochen sicher nicht werden. Fängt sich Hamborn wieder, kann Rellinghausen den Aufstiegsplatz halten oder macht gar eines der drei anderen Teams am Ende das Rennen? Der Kampf um den Oberliga-Aufstieg bleibt spannend.