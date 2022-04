Landesliga Niederrhein 3: Hitziges Derby - Steele auch im Abstiegskampf angekommen

Am 20. Spieltag der Landesliga Niederrhein 3 konnte der VfB Frohnhausen durch einen 4:2-Sieg gegen die SpVgg Steele 03/09 wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren.

Der VfB Frohnhausen gewann am 20. Spieltag der Landesliga Niederrhein 3 mit 4:2 gegen die SpVgg Steele 03/09. In einem hitzigen Derby ging der VfB früh in Führung. Nach einem Foul an Robin Köhler entschied Schiedsrichter Tim Grevelhörster auf Strafstoß. Chamdin Said trat an und verwandelte sicher (4.). Nur neun Minuten später erhöhte Mohamed Said auf 2:0. In der 26. Minute traf Burak Bahadir nach Ecke von Issa Issa per Kopf zum 3:0-Pausenstand.

Steele kam deutlich verbessert aus der Halbzeit. Jonas Lippeck sorgte mit seinem Doppelpack (56./68.) nochmal für Spannung. Doch auch Chamdin Said traf zweifach und machte in der 81. alles klar für den VfB.

Zwei verschiedene Halbzeiten beider Teams

Frohnhausen-Coach Issam Said bilanzierte nach dem Sieg: "Das Derby war sehr unterhaltsam und von beiden Seiten gab es zwei verschiedene Halbzeiten. Mit der ersten können wir leben, mit der zweiten natürlich nicht. Aber egal, wie die Punkte zustande kamen, wir haben gewonnen.“

VfB Frohnhausen: Curcic - Varjabetyan, Bahadir, Götze, Rasitoglou (46. Ketsatis) - Issa Issa, Busch (63. Disci), Laskowski, M. Said (86. Cadornini) - C. Said (95. A. Issa), Köhler (77. Semmo)

SpVgg Steele: Lippe - Hörstgen (90. Demirel), Geißler, Handke, Camara (46. Okamura) - Imeri (46. Nickel), Muschalik, Waschk, Mustapha (76. Hadzovic) - Smeilus, Lippeck

Tore: 1:0 Chamdin Said (4.), 2:0 Mohamed Said (13.), 3:0 Bahadir (26.), 3:1 Lippeck (56.), 3:2 Lippeck (68.), 4:2 Chamdin Said (81.)

Schiedsrichter: Tim Grevelhörster

Zuschauer: 200

In Hälfte zwei hätte er sich ein anderes Auftreten seiner Mannschaft gewünscht: „Wir haben dem Druck einfach nicht standgehalten. So fielen das 3:1 und das 3:2. Das war sicherlich zu viel, weil wir einfach keine Ruhe in unser Spiel bekommen haben. Steele hat es dann gut gemacht. Meiner Meinung nach haben wir aufgrund der Tore und der ersten Halbzeit verdient gewonnen.“

Auch Steele im Abstiegskampf angekommen

Sein Gegenüber Dirk Möllensiep sah es ähnlich: „Wir haben die erste halbe Stunde komplett verpennt. Ich wusste, wie Frohnhausen spielt. Der Elfmeter spielt da natürlich rein. Aber sich die erste halbe Stunde so aufzugeben, das ist nicht meine Mannschaft. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und besser gespielt. Wir waren eigentlich näher am Ausgleich als Frohnhausen am 4:2. Auf der zweiten Halbzeit müssen wir aufbauen. Man weiß, dass man hier ein bisschen provoziert wird, das ist so ein bisschen die Mentalität der Geschichte. Da muss man dann gegenhalten. Und wenn man nicht dagegenhält, lässt man sich den Schneid abkaufen und dann ist zweiter Sieger.“

Für Steele ist es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Der Abstand auf Frohnhausen, die den ersten Abstiegsplatz belegen, beträgt drei Punkte. „Wir sind jetzt auch im Abstiegskampf angekommen. Ich habe von Anfang an gesagt, wer von der Oberliga träumt, hat sie nicht alle beisammen, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin da ein nüchterner Betrachter: Wir müssen den Klassenerhalt schaffen, nichts anderes. Und das am besten so früh wie möglich“, sagte Möllensiep.