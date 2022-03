Mintard: Drei Tore in 45 Minuten - Knappmann-Comeback ist gelungen

Christian Knappmann, Trainer des Landesligisten Blau-Weiß Mintard, hat einen intensiven Sonntag erlebt. Erst als Spieler, dann als Coach an der Seitenlinie.

Der vergangene Sonntag begann für Christian Knappmann sehr früh. Der A-Lizenzinhaber, der seit Ende Dezember Trainer des Landesligisten Blau-Weiß Mintard ist, lebt in Ostwestfalen. Die Fahrtzeit von seinem Wohnort Verl nach Mülheim-Mintard beträgt rund zwei Stunden.

Der Familienvater musste früh aus dem Haus, um pünktlich um 11 Uhr in Mintard auf dem Platz zu stehen. Ja, Sie lesen richtig: Knappmann stand um 11 Uhr auf dem Kunstrasen. Der 40-Jährige gab in der dritten Mannschaft der Mintarder sein Comeback. Im Kreisliga-C-Spiel gegen die Reserve des VfL Kupferdreh durfte der ehemalige Regionalliga- und Drittliga-Stürmer 45 Minuten ran. Mit Erfolg: "Knappi" erzielte beim 12:0-Kantersieg der Mülheimer drei Tore (4., 15., 20.).

Ich habe aktuell ein Kampfgewicht von 148 Kilogramm. Das geht nicht mehr so weiter. Das geht mir auf die Gesundheit und auf den Sack. Ich werde jetzt einiges unternehmen, um das Gewicht deutlich zu reduzieren. Eine Maßnahme sind zum Beispiel Spiele in der 3. Mannschaft. Christian Knappmann

"Es hat mir Spaß gemacht wieder auf Torejagd zu gehen und das ohne echten Druck, mit tollen Menschen, die den Fußball auf eine andere Art interpretieren als ich selbst und meine damaligen Kollegen zur aktiven Zeit. Hier gibt es keine Egos, keine Eitelkeiten, einfach nur Fußball in der Gemeinschaft genießen. Großen Dank an die Jungs aus der Dritten, dass sie mich so toll und unkompliziert aufgenommen haben", erklärte der 40-Jährige am Montagmorgen gegenüber RevierSport.

Warum der 1,95-Meter-Riese, der in seiner aktiven Zeit gleich dreimal Torschützenkönig der Regionalliga West wurde, noch einmal seine Schuhe schnürte und auch in Zukunft, wenn es die Zeit erlaubt, weiter machen will, sagt er auch geradeaus. Knappmann: "Ich habe aktuell ein Kampfgewicht von 148 Kilogramm. Das geht nicht mehr so weiter. Das geht mir auf die Gesundheit und auf den Sack. Ich werde jetzt einiges unternehmen, um das Gewicht deutlich zu reduzieren. Eine Maßnahme sind zum Beispiel Spiele in der 3. Mannschaft."