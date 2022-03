Landesliga: Blau-Weiß Mintard zwischen Licht und Schatten

In der Landesliga 3 Niederrhein steht Blau-Weiß Mintard mit 23 Punkten nach 17 Spielen auf Platz acht. Im neuen Jahr gab es bislang aus zwei Spielen einen Sieg und eine Niederlage.

Blau-Weiß Mintard ist mit Christian Knappmann als neuen Trainer ins Jahr 2022 gestartet. Nach einer langen Winterpause ging im März die Meisterschaft endlich wieder los. Das Auftaktprogramm hatte es in sich. Erst kam Steele 03/09, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter, zum Spiel nach Mülheim. Am vergangenen Wochenende ging es nach Essen, zum Duell gegen den jetzigen Tabellenzweiten ESC Rellinghausen.

Das Heimspiel gegen Steele konnte die Knappmann-Elf für sich entscheiden, binnen drei Minuten wurde das Spiel nach einem 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gedreht. Im Auswärtsspiel beim ESC sah das schon anders aus. Nach einer starken halben Stunde, in denen die Mülheimer sich zwei bittere Tore fingen, fehlte es schlussendlich an Durchschlagskraft und letzter Konsequenz. 0:2 unterlag Mintard in Essen-Rellinghausen.

Knappmann schien das Problem gefunden zu haben und analysierte: „Diese Mentalität und Körpersprache aus dem letzten Heimspiel, das Spiel nochmal zu drehen, war in Rellinghausen einfach nicht da. Wir haben diese Überzeugung nicht auf das Parkett gebracht.“ Er ging noch weiter: „Wir sind Zuhause eine ganz andere Fußballmannschaft, wir spielen da mit einer ganz anderen Überzeugung. Das haben wir auch in den Testspielen in der Winterpause gesehen, da war es phasenweise ähnlich.“ Am Ende resümierte er: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir beim ESC eine richtig gute Mentalität hatten.“

Top oder Flop, so könnte man die bisherige Bilanz zusammenfassen. In drei der sieben Saisonsiege hat das Mintarder Team vier oder mehr Treffer erzielt. Auf der anderen Seite aber auch schon zwei Niederlagenserien erlebt, im September und November, in denen jeweils drei Spiele in Folge verloren gingen.

Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt aktuell nur noch drei Zähler für die Mülheimer, das nächste Spiel ist Zuhause gegen den FC Remscheid (Sonntag, 15.15 Uhr). Der Trainer freut sich bereits auf die Partie und wird in puncto Mentalität und Leidenschaft ein anderes Gesicht seiner Mannschaft erwarten. Schließlich ist es wieder ein Heimspiel.