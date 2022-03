Landesliga Niederrhein 3: Steele hofft auf Rückkehr von Top-Stürmer

Die SpVgg Steele hat beide Spiele seit dem Restart der Landesliga Niederrhein 3 mit 1:2 verloren. Dirk Möllensiep hofft, dass sein Top-Stürmer wieder fit wird.

Wieder eine Niederlage, wieder ein 1:2. Die SpVgg Steele kommt nach der langen Winterpause in der Landesliga Niederrhein 3 einfach nicht in den Tritt. Trotzdem sah Trainer Dirk Möllensiep bei der 1:2-Niederlage gegen den VfB Speldorf „ein anderes, besseres Gesicht“ seines Teams.

Sehr lange Winterpause

In der Vorbereitung war Steele gut in Form. „Wir haben während der acht Wochen ja fast alle Tests gewonnen“, sagte Möllensiep. „Die Pause war zu lang. Von uns aus hätte es auch gerne zwei Wochen eher losgehen können.“

Zudem plagen Steele Personalprobleme: Es gibt zwei Corona-Fälle im Team und am Sonntag gegen Speldorf verletzte sich auch noch Rechtsverteidiger Dominic Hörstgen. Er wurde ausgewechselt und hat laut Möllensiep „eine Zerrung im Oberschenkel“. Die genaue Ausfallzeit ist noch ungewiss.

Hoffnung bei Top-Stürmer Nickel

Hoffnung macht Möllensiep, dass sein Top-Stürmer Timo Nickel bald zurückkommt. Der Elf-Tore-Mann konnte seit dem Restart verletzt noch nicht eingreifen. „Im Heimspiel nach Wermelskirchen könnte er zurückkommen“, schätzt Möllensiep. Am Sonntag muss die SpVgg auswärts beim SV 09/35 Wermelskirchen antreten (15 Uhr). In der Woche danach kommen die SF Hamborn nach Steele – vielleicht kann Nickel gegen den Spitzenreiter wieder eingreifen.

Vor der Niederlage gegen Speldorf war Steele Zweiter. Aktuell liegen die Mannschaft auf Rang vier. „Wir haben erst 27 Punkte und müssen uns Stück für Stück wieder reinarbeiten“, erklärte Möllensiep abschließend.

VfB Speldorf: Zwei Spiele, vier Punkte

Ganz anders war die Gefühlslage beim Speldorf-Trainer Julien Schneider: „Wir sind sehr gut aus der Winterpause gekommen“, freute er sich über vier Punkte aus zwei Spielen."

Vor einer Woche gegen den SV Genc Osman Duisburg spielte der VfB 2:2-Unentschieden. „Unsere erste Halbzeit gegen Duisburg war die beste seit der Winterpause. Diesmal waren wir aber auch stark“, analysierte er direkt nach dem Spiel gegen Steele.

In der sehr engen Liga verschafft der Sieg den Mülheimern Luft nach unten: Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf fünf Punkte gewachsen. Steele ist auch nur noch einen Punkt entfernt. Nach dem Kreispokalspiel am Mittwochabend gegen den Bezirksligisten GSG Duisburg muss die Mannschaft von Julien Schneider am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den formstarken ESC Rellinghausen ran. Rellinghausen ist aktuell Zweiter – genauso wie es Steele vor dem Spiel gegen Speldorf war.